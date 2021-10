Inmunidad de rebaño: por qué es tan difícil de alcanzar para el covid

Según explicó la Unidad de Salud del diario EL TIEMPO, la llamada inmunidad de rebaño ya no es un concepto aplicable para la pandemia del covid-19.



Entre las razones para que esto está la incierta dinámica viral del virus, el cual tiene diferentes variantes, como la delta.



Es más, el Ministerio de Salud del país actualizó el umbral de inmunidad con base en la nueva evidencia científica.



En un principio, el umbral para la inmunidad era el 70 %. Pero análisis recientes han evidenciado que es posible que no se alcance la inmunidad colectiva para el covid-19 o que se necesite llegar a un 90 % de la población inmunizada, o más.



Y aunque se han hecho muchos esfuerzos en temas de vacunación, hay cinco razones por las que alcanzar la inmunidad de rebaño para el covid-19 sería muy difícil, o imposible.



La Unidad de Salud de EL TIEMPO las explica:



- No se tiene certeza de que todas las vacunas prevengan la transmisión en el mismo grado. Las vacunas aprobadas hasta ahora son altamente eficaces para prevenir las enfermedades sintomáticas, los casos graves y la muerte por covid-19, no obstante, aún no está claro si todas las vacunas protegen a las personas de infectarse o de transmitir el virus a otros, lo cual plantea un problema para la inmunidad colectiva.



- La implementación de las estrategias de vacunación es desigual a escala global, asimismo, existen diferencias sustanciales en la eficiencia de la vacunación y en la distribución de las dosis entre los países y dentro de ellos. Mientras en Israel se inició la vacunación en diciembre de 2020 y a marzo de 2021 ya el 50 % de su población estaba vacunada con esquemas completos, en países vecinos como Siria, Jordania y Egipto no se había alcanzado ni el 1 % de la población.



- La presencia de nuevas variantes del SARS-CoV-2 con comportamientos inmunológicos y epidemiológicos diferentes. Debido a los procesos de reproducción del virus, es natural que surjan nuevas variantes con potencialidad para ser más transmisibles e, incluso, para llegar a ser resistentes a las vacunas. Ese parece ser ya el caso de la variante delta, para la cual se ha encontrado una reducción de la efectividad para prevenir el contagio, aunque la efectividad para reducir formas graves parece mantenerse alta.



- La inmunidad puede no durar para siempre. Todavía no es clara la duración de la inmunidad natural posterior a la infección por SARS-CoV-2. También se desconoce cuánto dura la inmunidad basada en las vacunas, aunque la evidencia sugiere que esta inmunidad es potente y que puede durar al menos nueve meses.



- Las vacunas pueden cambiar el comportamiento humano. Es altamente probable que, al alcanzar altas tasas de vacunación, se incrementen las interacciones sociales, además, pueden presentarse cambios comportamentales relacionados con el uso del tapabocas y el distanciamiento físico, lo cual, unido a la desigualdad en la asignación y aplicación de las vacunas, puede representar un riesgo para la propagación y surgimiento de nuevas variantes.



UNIDAD DE SALUD DE ELTIEMPO Y PORTAFOLIO