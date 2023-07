Inseguridad alimentaria en Colombia: qué propone el Gobierno

"La inseguridad alimentaria es una preocupación nacional", aseguró la ministra colombiana de Agricultura, Jhenifer Mojica, tras la presentación de una evaluación en

la que se determinó que casi un tercio de los hogares vive con este tipo de situación grave o moderada.



"El país no ha hecho consciencia de la inseguridad en la que se encuentra Colombia (...)

Es una minoría la población que tiene garantizada su seguridad alimentaria", explicó

la ministra tras la exposición de los datos publicados por el Gobierno y la FAO.



Mojica quiso destacar que "Colombia tiene todo el potencial" para producir los elementos que necesita y dar seguridad alimentaria, ya que el país tiene "variedad" y "diversidad" como no existe en ningún otro lugar del mundo.



Para ella, "el problema de distribución y de comercialización" son los factores que explican que el 28,1 % de la población colombiana tenga inseguridad alimentaria en sus hogares, de forma que "hay que cuestionarse el modelo de desarrollo" y lograr que los alimentos lleguen a las casas.



El caso de Colombia

Hambre en Colombia Archivo EL TIEMPO

Cinco de cada 100 hogares, es decir el 4,9 % vivieron el año pasado en inseguridad alimentaria grave, es decir, que al menos una persona se quedó sin comer durante todo el día por falta de dinero en Colombia.



La situación empeora en áreas rurales, donde la inseguridad alimentaria moderada o grave asciende hasta el 33 %, siendo los departamentos del Caribe colombiano los peores, con La Guajira a la cabeza que suma el 59,7 % de los hogares, seguido de Sucre con 47,9 %, Atlántico con el 46,1 % y Magdalena con 45,3 %.



Respecto a la llegada del fenómeno El Niño, la ministra de Agricultura aseguró que será leve o moderado, pero que ya se están preparando 'para lo peor'.



"Colombia siempre ha tenido fenómenos de sequías e inundaciones, la diferencia ahora

es que tenemos mejor información y ante el cambio climático, que va a peor, tendríamos

que tener una forma de anticiparnos a estos desafíos", expresó Mojica.



Por último, la directora de la FAO en Colombia, Maya Takagi, quiso destacar que "Colombia tiene la muestra más grande entre los países que muestran la medición" y calificó como "logro" la aparición de estos medidores, que ayudarán al país a buscar respuestas para fortalecer al sector según las necesidades.



EFE