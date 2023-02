Lo que dice MinTIC sobre otras opciones de internet en zonas apartadas

El jueves 16 de febrero, el presidente Gustavo Petro volvió a dar de qué hablar cuando planteó, durante una reunión con las juntas de acción comunal de Norte de Santander, la posibilidad de que las juntas de acción comunal (JAC) sean las encargadas de llevar conectividad, a través de fibra óptica, a las zonas más apartadas del país.



El mandatario dijo que “si mi celular no está conectado al operador o al ifi me sirve para tres cosas. Este 'cacharro' opera si hay un sistema de conexión que es una red. Hay diferentes tecnologías, pero la más fácil es la fibra óptica y hay un aparatico que irradia la señal y cogemos wifi. Esas redes, ¿quién las pone? Estamos acostumbrados que es Claro o Movistar o Tigo. ¿Por qué no la puede poner la acción comunal? (…) ¿La juventud puede implementar e impulsar esa necesidad de conectividad?".

Ante esto, diferentes actores del sector de pronunciaron. Por un lado, dijeron que llevar conectividad a las zonas más apartadas no es una tarea tan simple, pues se necesitan equipos y profesionales capacitados para garantizar ese servicio.



Por otro, se destacó el trabajo que vienen realizando los proveedores de servicio de internet (ISP), empresas que llevan acceso a internet a lugares en donde los operadores grandes no logran acceder.



Y el Ministerio de las TIC, el directo implicado en el tema, también se pronunció.

Qué propone

La ministra TIC, Sandra Urrutia, resaltó, el viernes 17 desde Cali, que desde su cartera se está invitando a operadores comunitarios de internet a que presenten proyectos de conectividad digital.

La ministra de las TIC, Sandra Milena Urrutia Pérez.

Agregó, además que, los pequeños prestadores "son grandes aliados para potenciar el alcance de la fibra óptica con miras a garantizar que la conectividad digital pueda llegar a las regiones apartadas de Colombia".



“Una de las posibilidades es precisamente lo que ya existe que son las comunitarias de internet o los pequeños prestadores de internet, los cuales ya tienen fibra óptica en las regiones y a partir de las necesidades de sus comunidades prestan el servicio”, sostuvo.

Y reconoció el trabajo que se ha hecho en el país, de la mano de operadores y otros actores, para cumplir la meta de tener 85 % de conectividad en el país.

“Hemos trabajado con las empresas que hoy en día ya tienen fibra óptica, como EPM y Emcali. En todo el país hay operadores públicos que ya tienen la infraestructura y los estamos consolidando para hacer realidad esa gran red neutra que soñamos para Colombia; sabemos que ahí los prestadores comunitarios de Internet pueden llevar el servicio a cada hogar”, explicó la ministra.

