‘Invertiremos en tecnología para el campo’: precandidato Carlos Amaya 

Entre 2016 y 2019, Carlos Amaya fue el gobernador de Boyacá. El ahora precandidato por la Coalición Centro Esperanza espera llevar su experiencia regional a la Casa de Nariño, con una propuesta enfocada a fortalecer el agro desde diferentes frentes, también aspira crear tres millones de empleos con un ‘New Deal’ colombiano. El también excongresista asegura que se necesita una tributaria estructural que no castigue a las mipymes.



Si bien el 2021 dejo cifras importantes de crecimiento, ¿cómo ve la situación del país en este escenario de incertidumbre?



Hay que mirar la situación tan compleja que tenemos ahora, como una deuda pública con niveles históricos, déficit muy alto, hay que mirar el precio en que está el dólar, y sobretodo, ver cómo está la desigualdad. Se habla mucho de la necesidad de una estabilidad macroeconomica, pero casi todos los índices han desmejorado. Es cierto que el crecimiento del 2021 fue 10,6%, pero debemos tener un crecimiento económico con bienestar, y no seguir celebrando cuando sigue aumentando la pobreza, ahí necesitamos un timonazo.



¿Cuáles son sus estrategias para mejorar ese bienestar?



El Estado debe garantizar que la gente tenga trabajo, y que con ese trabajo puedan alimentar a sus familias y mejorar sus condiciones de vida. Y no es pedir nada regalado, los colombianos lo que piden son oportunidades. Tengo tres propuestas de campaña dentro de un nuevo plan general de empleo, un especie de ‘New Deal’, con el que pretendemos generar tres millones de empleos. Un millón de empleos con la creación del sistema nacional de cuidado, formalizando la situación de mujeres y jóvenes que están en labores de cuidado. Eso es parte de una economía que no es formal, pero es muy importante para el desarrollo del país.



El segundo millón sería para jóvenes. Con un programa llamado 'Guardianes de vida', que valdría $3 billones y generaría 640.000 empleos para jóvenes ingenieros ambientales, forestales y técnicos y tecnólogos en preservación de medio ambiente. Los otros 340.000 empleos irán dirigidos a subsidios para mipymes que puedan contratar jóvenes, hay que subsidiar la contratación en salarios, no solo con la seguridad social. Y el tercer millón sería con gasto público en infraestructura para el desarrollo, no solo vías, también viviendas rurales, infraestructura pensada en fortalecer sectores productivos.



¿Qué opinión tiene de otra tributaria?



Necesitamos una reforma tributaria que pueda ser estructural y redistributiva y que nos permita lograr un gran recaudo para impulsar la economía. Una reforma que grave realmente los dividendos y el patrimonio que contemple impuestos verdes, también planteo un impuesto a las bebidas azucaradas. Las reformas tributarias que se han hecho en los últimos 100 años, que son por lo menos 40, no han mejorado indicadores de desigualdad.



Esa reforma debe ir más dirigida a las personas naturales, a los ultra ricos, y no a las empresas. Porque eso desincentiva la generación de empleo y la inversión y creo que podemos bajar el impuesto de renta, inicialmente a 30%, y también quitar muchas exenciones tributarias. Las grandes empresas son muy hábiles en generar deducciones y quienes terminan pagando todo son los micro y pequeños empresarios. No pondría nada de impuestos a la clase media y sería solo una reforma tributaria, no cuatro. Una tributaria es exitosa en la medida que corrige la desigualdad.



No podemos seguir sembrando con el almanaque Bristol, hay que crear un sistema de drones

¿Cuáles sectores serían claves en su plan de Gobierno?



Propongo una política de desarrollo tecnológico y productivo en Colombia. Hay que reindustrializar el país. Voy a enfocarme en la agricultura, pero también en las manufacturas y el turismo. El primer sector debe ser el campo, aumentar la productividad, pero para ello necesitamos que la tierra sea mejor distribuida. No hay que despojar a nadie, pero sí podemos hablar de una reforma rural que permita que las grandes extensiones de tierra no productiva paguen impuestos considerables.



Se necesita además mucha tecnificación, no podemos seguir sembrando con el almanaque Bristol, sino crear sistemas con drones, que haya universidades estudiando los tipos de suelos y definir mejor los cultivos. Se necesita invertir en ciencia y tecnología, como hicimos en Boyacá, con $30.000 millones en proyectos de tecnología para agroecología. Necesitamos agroinsumos a precios justos y avanzar a la producción de insumos nacionales. Para la comercialización se necesita fortalecer las asociaciones campesinas, mejorar las vías rurales y eliminar la intermediación. Crearemos una agencia nacional de comercialización de productos en el exterior para que el Estado ayude a los productores nacionales. Hay que resolver el problema de los 12 millones de toneladas de alimentos que estamos importando.



¿Cuál es su postura ante el petróleo?



No podemos fingir demencia con la crisis climática, al mundo se le acabó el tiempo, pero hay que mirar el papel de Colombia, nosotros aportamos el 0,57% de las emisiones del mundo, y dejar de exportar inmediatamente carbón y petróleo no va a resolver los problemas. En dónde sí podemos aportar, en cuidar el Amazonas, ahí sí es donde tenemos que concentrarnos, en preservar los páramos. Necesitamos ser lo más eficientes posibles con la renta petrolera y carbonera para con esos recursos hacer la reconversión productiva que necesita Colombia.



Tengo líneas rojas, no al fracking radicalmente, muchos países han dicho que no, no a la minería en páramos, pero en lugares donde se pueda hacer minería bien hecha, o petróleo, hay que hacerlo. Y hay que hacer una transición, pero una transición no se decreta, se concerta.

