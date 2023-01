Exdirector de Hidrocarburos no participó en informe de Minminas

En medio de la polémica porque la viceministra de Energía, Belizza Ruiz, manifestó desconocer el “Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la transición energética justa”, ahora el entonces director de Hidrocarburos y quien aparece en el documento, señaló que no diseño ni formuló el informe.

Camilo Rincón, exdirector de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía y quien aparece en los créditos del informe, dice que se desconocieron sus aportes y correcciones al documento que presentó el Ministerio de Minas y Energía para sustentar su decisión de no otorgar nuevos contratos de exploración. Sin embargo, su nombre aparece en el documento.



Precisamente en su publicación, Rincón dice que no fue informado de que él y dos de sus colaboradores iban a ser incluidos como coautores del documento, "por ende no emití aprobación de usar mi nombre en el mismo".



Además apunta que el informe dice que la proyección de producción fue hecha por la Dirección de Hidrocarburos y asegura que esto no es cierto "toda vez que fue liderado por los asesores del despacho de la ministra".



Cabe recordar que los autores del documento que ha estado en el ojo del huracán fueron John Londoño (exgerente de offshore en Ecopetrol) y Leonardo Rojas. Este balance señala que "es posible inferir que los recursos contingentes, tanto del bloque Sinú 9 como de los hallazgos offshore, pueden abastecer la demanda nacional e, incluso, producir un excedente en su producción hasta el año 2037. Si tenemos en cuenta los recursos prospectivos este suministro se puede extender hasta el año 2042”.



Esta afirmación ha sido fuertemente cuestionada puesto que suma las reservas con los recursos contingentes y prospectivos que tienen un alto grado de incertidumbre, por lo que no podría asegurarse que es posibles ponerlos en superficie con certeza.

Rincón afirma que la participación de la Dirección, en la que estuvo hasta el 11 de enero, fue exclusivamente la de entregar la información requerida como el informe de recursos y reservas, informes de producción, entre otros.



Por esto mismo, señala que desconoce las valoraciones técnicas que dan origen a la valoración de que se tiene gas hasta 2037 o 2042. "No tengo la información que dio origen a tales proyecciones y deberán ser los formuladores y estructuradores del documento quienes expliquen las metodologías y datos usados para tal fin".



