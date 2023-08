'Me estoy gastando 2,5 millones de pesos en comida': Isabel Zuleta

En medio del debate del proyecto de ley que busca reducir el salario de los congresistas, ha llamado especial atención el nombre de Isabel Zuleta, senadora del Pacto Histórico, por declaraciones que han causado polémica durante los últimos días.



Y es que la congresista ha estado en el ojo público al afirmar que ha realizado donaciones de su propio sueldo a campañas de candidatos que buscan ser elegidos para cargos públicos en las elecciones territoriales de octubre.



"Yo estoy apoyando a los candidatos con mi salario. Ese es mi deber y mi responsabilidad a través de donaciones que están contempladas por ley. Tenemos candidatos campesinos y un candidato camionero. Tenemos candidatos del pueblo. Son candidatos que necesitan respaldo, no solo con donaciones concretas –en publicidad-, sino que voy a los territorios a acompañar sus candidaturas. Para eso necesito el salario", afirmó la congresista, en declaraciones para la emisora 'Blu Radio'.



Si embargo, Zuleta no ha logrado salir de la controversia, pues, durante una entrevista en el porgrama 'Sin Carreta', de 'Canal 1', en la que la senadora habló sobre los gastos que tiene mensualmente, hizo mención sobre sus gastos en comida. "En promedio, me estoy gastando $2,5 millones en alimentos, soy vegetariana", afirmó.



De igual manera, hablo acerca de otros gastos, como el arriendo: "El arriendo es muy costoso, casi no encuentro. Busqué lo más económico. Pago 4,6 millones de pesos, me dijeron que no era muy costoso. Y eso que estoy en una zona central, no es una zona lujosa", agregó.

Anuncié que haré donaciones para apoyar las candidaturas locales, a través de mi partido como lo indica la ley, candidaturas del pueblo que participan de las próximas elecciones.



Así apoyo el cambio, con mi presencia en los territorios y aportando lo que me permite la ley. pic.twitter.com/3ySWtInZBX — Isabel Cristina Zuleta (@ISAZULETA) August 17, 2023

Esto generó una lluvia de críticas en redes sociales, por lo que la congresista del Pacto histórico respondió: "Estoy acostumbrada a decir cosas que pueden molestar, respondo siempre con sinceridad y de manera desprevenida. Esperen de mí siempre que diga lo que pienso, que diga la verdad. No esperen de mí que mienta o que acomode mis opiniones y posiciones a las circunstancias".



Vale la pena recordar que Zuleta fue una de las que se opuso a proyecto de reducción de salario para los congresistas, quienes actualmente ganan alrededor de $43 millones; mensualidad que incluye una prima de $15 millones que, según el articulado, se busca eliminar.



De igual manera, este busca que el salario para estos funcionarios públicos quede en 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes ($29 millones).



