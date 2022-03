El análisis que hizo Iván Duque de su encuentro con Joe Biden

El presidente de Colombia, Iván Duque, consideró este jueves "histórico" el hecho de que su país sea referente para EE. UU. en una iniciativa para atraer más inversión hacia Latinoamérica y su designación como aliado principal no Otán de EE. UU.

Duque calificó de "muy buen encuentro" su reunión de este jueves con su homólogo de EE.UU., Joe Biden, en la Casa Blanca, en declaraciones a la prensa tras esa cita.

"Es muy importante, y lo ha planteado de forma muy elocuente el presidente Biden, seguir construyendo con Colombia una relación para que sea referente en la iniciativa 'Build back better world' (Reconstruir un mundo mejor), que es una iniciativa para atraer más inversión hacia América Latina", detalló Duque.

Dicha iniciativa, cuyo nombre emula el lema de la agenda doméstica de Biden, 'Build back better' (Reconstruir mejor), fue lanzada el pasado junio durante la reunión de los líderes del G-7 para proporcionar una alternativa al megaproyecto chino 'One belt, one road' (Una ruta, un cinturón), con proyectos de infraestructuras en países de ingresos medios y bajos.

Por otro lado, el mandatario colombiano valoró la declaración de su país como nación aliada principal no Otán, lo que "significa celebrar este bicentenario de la relación bilateral llevándola al punto más alto" de la historia.

Adelantó que en la declaración conjunta que EE. UU. y Colombia emitirán al final de su visita a Washington se hará "especial énfasis" en la defensa de la Carta Democrática Interamericana y en la defensa de la democracia, "como camino para resolver la crisis que se vive Venezuela y que sin duda tiene que llevar a contribuir a parar esta crisis migratoria que se ha generado".

Por otro lado, Duque destacó la donación por parte de EE. UU. a Colombia de 2 millones de vacunas contra el covid-19 adicionales.

"También celebro que hayamos consolidado la agenda ambiental de transición energética, de inversiones en hidrógeno verde, y algo que también para nosotros es muy significativo, el respaldo de EE. UU. a la declaratoria del 30 % de nuestro territorio como áreas protegidas", señaló.



Y resaltó además el "compromiso de EE. UU." de respaldar la política migratoria de Colombia para atender a 1,8 millones de migrantes.

EFE