Iván Duque defiende la solidez de la relación Colombia-ONU

Pese a las tensiones recientes, el presidente, Iván Duque, defendió este lunes la solidez de la relación de Colombia con la ONU tras reunirse con el jefe de la organización, António Guterres, en Nueva York.

Las dos partes, según anunció Duque, aprovecharon el encuentro para cerrar la negociación de su acuerdo marco de cooperación para el periodo 2020-2023, un pacto que sirve de referencia para el trabajo de Naciones Unidas y sus agencias en el país.



“Salir hoy con este importante anuncio, cerrar la negociación del marco de cooperación para los próximos años, es fundamental”, dijo el Presidente de Colombia. Según Duque, las relaciones entre el país y la ONU “atraviesan por un muy buen momento” y la finalización de este acuerdo es muestra de ello. Además, el Jefe de Estado invitó a Guterres a visitar la nación y confió en que pueda hacerlo a lo largo de este año.



TENSIONES RECIENTES



La reunión llegaba en un momento de tensión entre las dos partes, entre otras cosas por la visión del conflicto en el país, donde la ONU verifica aspectos de los acuerdos con las Farc, y por la situación de los derechos humanos.



Las diferencias, aunque ya venían gestándose, estallaron a finales de febrero cuando la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos presentó su informe anual, que incluía entre otras cosas una recomendación para que la Policía pase a depender del Ministerio del Interior y no del de Defensa.



Duque consideró entonces que eso suponía “una intromisión en la soberanía” y denunció además “imprecisiones” en el informe, asegurando que este no decía “la verdad” sobre aspectos desarrollados por el Gobierno en la implementación del acuerdo con las Farc, firmado en 2016.



Este lunes, preguntado al respecto, prefirió rebajar el tono, explicando que el Ejecutivo hizo “unos comentarios puntuales” con base en ese informe, con “algunas voces de protesta”.



Sin embargo, evitó nuevas críticas y dejó claro el compromiso de Colombia con la institución que encabeza la chilena Michelle Bachelet. “Nosotros no tenemos ningún rechazo a que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos tenga presencia en nuestro país. Y de hecho en octubre del año pasado se renovó el mandato”, dijo.



Según adelantó, en las próximas semanas las autoridades cumplirán con las entrevistas protocolarias a la persona que reemplazará al actual representante de la Oficina, que termina su estadía en Colombia.



Duque, al mismo tiempo, señaló que el Gobierno quiere que quede claro qué agencias de la ONU tienen mandatos específicos en el país para “que la información sea uniforme”.



ACUERDO MARCO



El acuerdo marco de cooperación cerrado con Naciones Unidas está centrado en tres ejes, según explicó Duque: las políticas para la implementación de una ‘paz con legalidad’, el apoyo a los migrantes venezolanos que se encuentran en Colombia y los planes de desarrollo en el marco de la Agenda 2030 de la ONU.



Uno de los asuntos que preocupan al organismo son los altos números de asesinatos de líderes sociales, un problema sobre el que ha venido alertando.



Duque subrayó que esas muertes están vinculadas “esencialmente a ataques de grupos armados organizados” que se nutren del narcotráfico y de la extracción ilegal de minerales.



El Presidente defendió la actuación del Gobierno contra ese fenómeno y destacó que el número de asesinatos está reduciéndose, aunque dejó claro que no estará satisfecho hasta que sea cero.



Duque recalcó que la lucha contra el narcotráfico es vital y defendió que “con coca no hay paz”.



“Nosotros encontramos un país que entre el año 2015 y el año 2018 vio cómo pasamos de menos de 60.000 hectáreas (de cultivos ilícitos) a más de 200.000”.



