Jefe de la principal disidencia de Farc dice que apoyó campaña presidencial de Petro

El jefe del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las Farc, alias Iván Mordisco, dijo que ese grupo armado ilegal apoyó la pasada campaña electoral del hoy presidente Gustavo Petro.



El jefe guerrillero hizo esa afirmación en redes sociales luego de que Petro, en un acto en el departamento de Córdoba, dijera que 'Iván Mordisco' es "un 'traqueto' (narcotraficante) vestido de revolucionario".



"Gustavo Petro me acusa de traqueto y de usar la memoria de Manuel Marulanda (fundador de las Farc). Cuando lo apoyamos en campaña no éramos traquetos. Además de traicionarnos, traicionó al pueblo que lo respaldó por su discurso progresista y de paz, hoy impulsa la guerra y el capitalismo", expresó 'Iván Mordisco' en una cuenta de X.



El jefe de Estado aseguró en Córdoba: "Esto que lo reciba allá el tal 'Iván Mordisco'. Era chofer de un comandante de las Farc. Las Farc hizo la paz y el chofer se quedó con los negocios. Ahora está matando dirigentes campesinos, asesinando al pueblo y habla de revolución (...) Es un 'traqueto' vestido de revolucionario".



Petro también le dijo a las disidencias de las Farc que deben escoger si quieren ser mafiosos o revolucionarios.



"Uno puede escoger entre los dos caminos, pero no confundirlos jamás. Se puede escoger el camino de (el narcotraficante) Pablo Escobar que no es el mismo camino del sacerdote (y guerrillero) Camilo Torres Restrepo. Uno va por un lado y el otro va para el otro", dijo Petro.



El gobierno de Petro inició, en el 2023, una negociación de paz con el EMC, un grupo que nunca aceptó el acuerdo firmado en 2016 con las antiguas Farc, proceso que no ha estado exento de sobresaltos.



Como parte de esa negociación, el 17 de octubre de 2023 iniciaron un cese el fuego bilateral y temporal que en enero fue prorrogado por seis meses, hasta el 15 de julio próximo.



Sin embargo, el pasado domingo 17 de marzo, el Gobierno suspendió el cese al fuego con el EMC en los departamentos de Nariño, Valle del Cauca y Cauca, luego de que en este último ese grupo armado atacara a un grupo de indígenas en la localidad de Toribío (Cauca), causando la muerte a Carmelina Yule, una lideresa indígena, y heridas a dos personas más.

