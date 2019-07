La Unidad Nacional de Protección (UNP) informó este domingo en la tarde que el exguerrillero Zeuxis Pausias Hernández Solarte, conocido como Jesús Santrich, abandonó su esquema de seguridad en la noche del sábado en el municipio de La Paz, Cesar.



Según la UNP, Santrich se encontraba visitando el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Tierra Grata, en el corregimiento de San José de Oriente.



(Jesús Santrich se posesiona como Representante a la Cámara).

“La UNP se permite informar a la opinión pública que Santrich abandonó en las últimas horas su esquema de protección -conformado mayoritariamente por personas de confianza del partido Farc, conforme a los acuerdos de La Habana- y en este momento su paradero es desconocido por parte de los encargados de otorgarle seguridad”, dice un comunicado de la entidad.

El jefe de la UNP aseguró que en la habitación que en la que se hospedaba el congresista fue encontrada una nota en la que manifestaba que pasaría la noche con un hijo menor en Valledupar. Las autoridades están estableciendo la autenticidad y veracidad de dicho documento.



(Corte Suprema cita a indagatoria a Santrich).



“La UNP ratifica la disponibilidad del esquema de protección y solicita al señor Santrich que se contacte de forma inmediata con este despacho o con los integrantes de su dispositivo de seguridad”, agregó el director.



Además, hizo un llamado para que se brinde información de su paradero con el fin de restablecer su protección, pues es un protegido de alto riego.



En todo caso, González le dijo a EL TIEMPO que "no se sabe dónde está" Santrich y que "por lo menos no (está) con el hijo", al que habría hecho mención en esa comunicación.



“La UNP solicita al partido Farc colaborar para reestablecer lo más pronto posible las medidas de protección que le corresponden al señor Santrich en su condición de parlamentario, que le permiten, a su vez, la plena libertad y movilidad por todo el territorio nacional”, concluyó González.



De acuerdo con los voceros del partido Farc, se espera que en las próximas horas haya un pronunciamiento oficial de la colectividad sobre esta situación.



EL TIEMPO se contactó con los abogados de Santrich, quien está citado a indagatoria por supuestos hechos relacionados con narcotráfico este 9 de julio ante la Corte Suprema de Justicia, y estos dijeron que desconocen "si es cierto" y "la situación o razón" y que no han tenido comunicación con su cliente.