Dudas que exministro Ocampo tiene sobre reformas sociales del Gobierno

El economista, sociólogo y exministro de Hacienda y Crédito Público del gobierno del presidente Gustavo Petro, José Antonio Ocampo, lanzó su nuevo libro autobiográfico llamado ‘Entre la academia y el servicio público’, en el cual hace un recorrido de su carrera profesional en la economía, la política y la academia, haciendo mención, además, de su periplo como apersonado de uno de los ministerios más importantes del país.



“Para eso sí, es importante que los políticos entren en un diálogo abierto con la academia. El caso mío, digamos, precisamente esa relación que se dio a lo largo de mi vida entre academia y servicio público, señala que yo sí conozco cuál es la discusión académica en un determinado tema. Y uno trata de ver cómo se incorporan esas visiones a las propuestas de política económica y social y ambiental que uno plantea”, dijo Ocampo, en entrevista con EL TIEMPO.



En este libro, si bien considera que en los ocho meses que estuvo en el Gobierno Nacional fue exitoso y que su sucesor, Ricardo Bonilla, se ha mantenido en la línea trazada por él, también hace énfasis en sus dudas frente al paquete de reformas del gobierno Petro.



“Está mi visión de lo que logramos y lo que no logramos. Para comenzar, la principal reforma en materia económica y social que se ha hecho fue la que yo hice como ministro de Hacienda: la reforma tributaria del año pasado. Debo decir que ahí también planteo en qué área, si quiere, fui derrotado por, básicamente, distintas posiciones del Congreso. Pero las ideas básicas quedaron allí”, agregó.



Si bien no guarda reparos frente a varios ajustes al proyecto de reforma pensional, sus críticas están enfocadas en el proyecto de reformar al sistema de salud, más específicamente en el punto de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), la cual considera que “no tiene capacidad para asumir una gran cantidad de funciones adicionales en un tiempo muy corto” y para lo cual se necesitaría un proyecto de transición.



“En el proyecto que se presentó había quedado una transición de dos años a partir de la cual se analizaría qué otras funciones pueden asumir. Pero la posibilidad de que todos los pagos de servicio de salud estén en manos de la Adres no tiene ni pies ni cabeza. Creo que esa función debe continuar siendo de las EPS o las entidades que las reemplacen”, menciona Ocampo.



