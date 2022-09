Ocampo cuestionó al sector petrolero y solicitó más aporte al país

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, participó, este jueves 1 de septiembre, de un foro sobre la reforma tributaria en Barranquilla, promovido por la comisión tercera del Senado.



Allí, el titular de la cartera aseguró que, una vez comiencen las discusiones del proyecto, el Gobierno estará abierto a escuchar las opiniones de los congresistas para revisar algunos puntos y así construir un proyecto favorable. También reiteró algunos puntos en los que se mantienen con una intención firme.



Entre estos elementos está la propuesta de imponer un impuesto de 10 % a las importaciones extraordinarias de petróleo y carbón. El articulado contemplaba originalmente también gravar las ventas externas de oro, pero, en días pasados, Ocampo confirmó que este punto se eliminaría, pues podría tener efectos adversos al impulsar el contrabando del mineral.

"Es cierto que nosotros hacemos unas propuestas para que el sector petrolero y de exportación de carbón hagan unos aportes extraordinarios, y eso es porque los precios internacionales de estos productos están por las nubes. En la historia de este país, una de las cosas que he resaltado es que el sector cafetero, cuando tenía bonanzas, contribuía especialmente al desarrollo del país, y bastante. Entonces no entiendo por qué el sector petrolero y de carbón de exportación no pueden contribuir ahora específicamente, con su bonanza, al desarrollo del país”, aseguró el ministro.

Ocampo aseguró que el tema ‘más complejo’ es el impuesto de renta a personas naturales, y que "con ese recaudamos solamente el 19 % del total de los impuestos en Colombia, contra el 51 % en la Ocde".

Sostuvo que en el país los beneficios tributarios "son inmensos", y que por eso hay que quitar ayudas a las personas naturales con ingresos de más de $10 millones mensuales, “que es el sector de más altos ingresos”, y que, por otra parte, hay que quitar algunos beneficios tributarios a las empresas.

José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda Cortesía

“La aprobación de la ley es una responsabilidad del Congreso de la República”, reiteró Ocampo, quien recordó que el país recauda el 19,7 % del PIB en impuestos, mientras que en América Latina el promedio es alrededor del 27,3 %. “Estamos 8 puntos por debajo del promedio latinoamericano, no estamos comparándonos con el promedio de la Ocde, sino de la región”, dijo.

“Obviamente entendemos que hay que seguir impulsando el crecimiento. En el debate, que comenzará en firme los primeros días de septiembre, con las comisiones terceras, esperamos ver si hay normas que pueden generar algunos problemas, pero comienzo resaltando que lo que se hace con este proyecto de reforma es en gran parte reducir beneficios tributarios, que generan inequidad entre personas, pero también en empresas. Es un tema que tiene que ser corregido en el sistema”, sostuvo el ministro.

