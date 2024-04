Lo que debe hacer Petro ahora para llevar sus propuestas adelante, según José A. Ocampo

Ya sea con el Congreso, algunos analistas o gremios, y hasta con representantes de sectores importantes para la economía del país como la salud, la educación y las pensiones; este Gobierno se ha caracterizado por tener posiciones distantes y muy fuertes respecto a los cambios que busca realizar.



El aplazamiento de las sesiones de la semana pasada en el Senado, el hundimiento de la reforma a la salud y las intervenciones de la Supersalud a EPS como Sanitas, sin contar las diferencias que ha mostrado con el gremio cafetero; son parte de la realidad que está viviendo el país por cuenta del distanciamiento de las ramas del poder.



Es por esto que expertos como el exministro, José Antonio Ocampo, antecesor del ministro, Ricardo Bonilla, en la cartera de Hacienda, elevaron un llamado para que no se rompan los puentes del diálogo y se eviten a toda costa los choques de trenes que se han vuelto recurrentes durante las semanas más recientes. En diálogo con Portafolio explicó sus razones.



¿A qué se refiere con los choques?



Lo que yo quisiera precisamente es que el Presidente (Petro) y el Gobierno se dediquen a ejecutar obras gubernamentales, que es lo que necesita el país. No a hacer planteamientos que a la postre son políticos y en cierto sentido a veces lucen más como campaña que como una ejecución óptima por parte del Estado.



Hay que hacer los programas, incluso los que están en el Plan de Desarrollo, los otros programas que quiera ejecutar y dejar de lado todas esas controversias políticas que está desarrollando.



¿Cuáles son las controversias?



Inicialmente yo percibo cuatro, y las he venido charlando desde hace varios días. La primera tiene que ver con esa reforma constitucional, que originalmente se entendió que era una nueva Constitución, pero después son modificaciones a la Constitución. Hay un procedimiento ya establecido en la ley vigente.



La Constitución es importante porque es el resultado de un gran acuerdo nacional, que es como se hacen esos cambios y no veo que el Gobierno esté en la línea de irse por ese camino, que es muy importante.



¿Son cambios profundos?



Como lo señalo constantemente, muchas de las cosas que está sugiriendo y buscando el Presidente, son cosas que ya pueden hacer con los programas de gobierno, sin reformas constitucionales. De pronto hay uno o dos temas en lo que propone, que deben llegar a un reforma constitucional específica, pero eso se hace a través de los mecanismos regulares establecidos en la propia Constitución.



¿Qué otros choques le preocupan?



Un par de enfrentamientos que involucran al sector privado, que son el tema de las concesiones de vías. El Presidente atacó la agencia de las vigencias futuras, pero las vigencias futuras no son otra cosa que los compromisos de pago que hace el Gobierno cuando un inversionista privado hace obras de infraestructura. Esto hace referencia a los elementos del costo de la obra que no van a poder ser financiados con peajes.



Y el otro fue toda esta controversia en torno a las Comisiones de Regulación, sobre todo la de energía, que obviamente involucran a muchos inversionistas privados que han estado invirtiendo en generación eléctrica.



¿Y lo que ha pasado con la salud?



Esa es la tercera controversia, la que se ha dado en torno a la salud, la incapacidad del Gobierno de llegar a un acuerdo sobre la reforma a la salud con el Congreso de la República y después todas esas acciones unilaterales que está tomando con algunos actores y procedimientos legales, como con dos de las EPS más grandes, donde no se siguieron todos los pasos establecidos para acabar en la intervención.



¿Cómo recomponer el rumbo?



Creo que eso pasa inevitablemente porque el Presidente ponga a su equipo de gobierno a gobernar e incluso que haga esos acuerdos políticos que necesita para muchos campos, y sacar adelante ciertas obras e incluso para hacer algunas reformas, a través del Congreso, que pueden ser necesarias.



¿Cómo ve los niveles de ejecución?



El presupuesto todavía está quedado, yo entiendo que la ejecución de esos primeros meses ha sido también muy débil y ahí se debe acelerar, porque la ejecución además es un fundamental para la reactivación económica, porque finalmente eso es la inversión pública, lo que se necesita para la reactivación.



¿Qué pasará si siguen estos choques?



Pues que se seguirá distrayendo la atención sobre lo que es positivo para un gobierno, que es la ejecución de los programas y estrategias. Si esto sigue, digamos desde el punto de vista económico, puede generar incertidumbre económica, y esa incertidumbre también tiene efectos que pueden ser negativos. Todo debe empezar por mostrar una voluntad de acercarse a dialogar.



DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Periodista de Portafolio