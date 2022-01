Juan Carlos Echeverry 'da un paso al lado' en la carrera presidencial

Archivo particular

Tras varios meses de trabajo, Juan Carlos Echeverry anunció, este jueves 13 de enero, que no hará parte de las elecciones presidenciales.



“Sigo creyendo en lo que representamos, pero también que consolidar un liderazgo toma más tiempo del que tenemos disponible. Colombia necesita un liderazgo que ya esté consolidado. Por eso, he decidido dar un paso al lado, sacrificando el ego”, aseguró el excandidato que hacía parte del Equipo por Colombia, también conocido como Coalición de la Experiencia.



La prinicipal razón de renuncia de Echeverry, a su parecer, fue no tener todavía una candidatura más consolidada para el próximo 13 de marzo que se harán las consultas.



El ex candidato también explicó que algo en su contra es la falta de reconocimiento, que en su caso es del 40 %. Mientras que compite "con personas que tienen un reconocimiento en el país de 85 % o 90 % y así, políticamente, se vuelve muy poco realista lograr ganar de aquí a marzo".



Le comunico al país la decisión que he tomado respecto a mi candidatura presidencial.



Consolidar un liderazgo toma tiempo, y Colombia necesita un liderazgo que ya esté consolidado para que nos aleje de las amenazas que acechan al país.pic.twitter.com/Qx568KCsNr — Juan Carlos Echeverry (@JCecheverryCol) January 13, 2022

Después de hacer pública su renuncia, Echeverry aclaró que esta decisión no estaba relacionada con la posible llegada de Óscar Iván Zuluaga, aspirante del Centro Democrático, al Equipo por Colombia.



"Al doctor Óscar Iván Zuluaga lo aprecio (...) Sería un excelente presidente. Simplemente mi interpretación personal es que Colombia está buscando no la polarización, sino una concordia en el país", afirmó Echeverry.



Sin embargo, dijo seguir apoyando a sus compañeros aún si Zuluaga entra a la coalición."Cuando uno recorre las calles, lo que recibe de la gente es que no quiere extremos políticos; es más, la gente tiene cierta reticencia a los partidos políticos y a los políticos", puntualizo el exministro.



Algunos de sus compañeros del Equipo por Colombia lamentaron la salida del candidato. Este fue el caso de David Barguil, precandidato del Partido Conservador, quien escribió: "Esperamos seguir contando con su inteligencia y su profundo amor por el país".

El retiro de @JCecheverryCol de la contienda electoral es una noticia triste que nos priva de la oportunidad de tener un candidato lleno de propuestas y comprometido con el futuro de #Colombia. Esperamos seguir contando con su inteligencia y su profundo amor por el país. pic.twitter.com/9Gn1RwLzh6 — David Barguil (@davidbarguil) January 13, 2022

También se pronunció Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogota, quien lamentó la renuncia de Echeverry: "es un líder valioso que seguirá sirviéndole bien a Colombia", escribió.



Lamentó la renuncia a su candidatura presidencial de @JCecheverryCol Es un líder valioso que seguirá sirviéndole bien a Colombia — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) January 13, 2022

Finalmente, Echeverry agradeció a quienes lo apoyaron en la campaña y dieron su firma para su candidatura. También a sus compañeros del Equipo por Colombia.

La renuncia se Echeverry se dio luego de una respuesta que le dio a un grupo de economistas que, a finales del 2021, presentó algunos puntos importantes que los precandidatos presidenciales, a su juicio, deberían considerar.

