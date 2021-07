Juan Carlos Echeverry será candidato por firmas a la Presidencia

Juan Carlos Echeverry, ex presidente de Ecopetrol.

Juan Carlos Echeverry, ex presidente de Ecopetrol, anuncio que se postulará para la Presidencia de Colombia en las elecciones del próximo año.



Echeverry es miembro del Partido Conservador, pero buscará ser candidato independiente a través de recolección de firmas, dijo en Caracol Radio.



“Tengo cercanía con el Partido Conservador, que espero mantener, pero se espera que la recolección de firmas me permita ser una persona de convergencia en donde también se encuentra el partido Conservador", dijo Echeverry en la emisora.



El ex directivo de Ecopetrol se desempeñó como ministro de Haciende durante el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos e introdujo la ley de sostenibilidad fiscal o ‘regla fiscal’, que busca estabilizar las finanzas públicas.



Desde hace semanas al exministro se le ha visto muy activo en sus redes sociales y ha estado en varios lugares del país, como Cali, Medellín, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena Neiva, Ibagué y municipios como Tasajera y Aracataca.



El senador de izquierda y ex alcalde de Bogota Gustavo Petro lidera las encuestas presidenciales iniciales antes de las elecciones, que tendrán lugar en mayo.



BLOOMBERG Y PORTAFOLIO