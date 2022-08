Así fue la despedida de Juan Daniel Oviedo como director del Dane

La entrada del gobierno de Petro implica la salida de los funcionarios que acompañaron a Iván Duque durante su mandato. Aunque el líder de izquierda quiso mantener en su cargo al director del Dane, Juan Daniel Oviedo, él decidió dar un paso al costado y continuar con otro tipo de planes.



No obstante, su labor fue una de las más destacadas en los últimos meses y resultó ser el funcionario con mayor favorabilidad del gobierno de Duque.

Ante su salida, Oviedo agradeció a las personas que lo acompañaron en su trabajo. "Me uno al sentimiento de ver un @DANE_Colombia independiente, líder de su sistema estadístico nacional y aportando a discusiones regionales y globales para que entendamos, como sociedad, que 'mejores estadísticas, mejores vidas'", escribió a través de su cuenta de Twitter.

Oviedo transformó de forma importante la recolección de datos en el país e hizo que durante la pandemia hubiera un registro detallado de lo que estaba sucediendo en el territorio. Además, incluyó una agenda para la población de la comunidad LGTBIQ y empezó a tener en cuenta en las mediciones cuáles eran las percepciones de la ciudadanía y cómo se estaban sintiendo.

En una encuesta realizada por EcoAnalítica y Guarumo que mostró una favorabilidad de 44,4% para Duque, Oviedo fue el mejor calificado de sus funcionario. 'El man del Dane', como se le empezó a conocer, terminó con una imagen favorable de 42,1%.



El segundo lugar en la encuesta es para el ministro de Salud, Fernando Ruiz, con una favorabilidad del 35,8 por ciento.



Oviedo, además, aseguró que ahora va por la Alcaldía de Bogotá. En una entrevista con Blu Radio manifestó su intención dirigir la capital y por eso recogerá firmas para inscribir su candidatura en las próximas elecciones que serán en 2023.

“Así me den una pela, me quiero ir por el lado independiente, recogiendo firmas y ver si podemos hacer un aporte al servicio público del país a través de ese cargo”, dijo Oviedo.



Por ahora, se desconoce quién asumirá el cargo de director del Dane. El gobierno Petro no ha dado indicios al respecto.



