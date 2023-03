'Puso a los suyos a padecer escarnio público': hermano de Petro

El pasado jueves 2 de marzo, el presidente Gustavo Petro le solicitó a la Fiscalía General de la Nación abrir un proceso de investigación en contra de su hermano Juan Fernando Petro, tras rumores de que habría tenido nexos con bandas criminales con la intención de ‘colarse’ en el proyecto de la ‘paz total’ del actual mandatario.



De igual forma, el presidente le habría solicitado a los miembros de su gabinete tener un comportamiento mucho más estricto y riguroso con los miembros de su familia, pidiéndole a sus ministros que “no aceptaran ningún tipo de tráfico de influencias e intermediación”.



Ante esta situación, Juan Fernando Petro rompió su silencio y, mediante una carta, se refirió al pedido judicial que ordenó su hermano en su contra.



“Solicito que valoren como genuinos sus principios de hombre probo, quien, como nunca lo ha hecho ningún otro mandatario en la historia de nuestro país, frente a la mínima conjetura, que él denomina rumores, decide, sin miramiento alguno, colocar a los suyos a padecer este escarnio público, lo que sin duda traspasa la frontera de lo estrictamente fraternal, para colocarnos como blanco de ataques injuriosos hasta cuando la verdad aflore al final”, redactó Petro.



No obstante, el hermano del actual presidente manifestó que “comparte plenamente el contenido y el sano propósito del comunicado, el cual no es otro que la absoluta tranquilidad que le asiste acerca de que su hermano puede ser sometido a todo tipo de moral y patrimonial”.



De igual forma, agregó: “No obstante, debo aclarar que no soy un advenedizo en el tema de la paz, ya que, como exministro de la Comisión Intereclesiástica de Justicia, Paz y Reconciliación y de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, organizaciones no gubernamentales, con epicentro de acción distinto, y sin lazos comunicantes con la Comisión de Paz del gobierno actual, en cabeza de Danilo Rueda, he desarrollado un trabajo silencioso a lo largo de los territorios apartados, en medio de las comunidades, el cual nunca ha implicado el ofrecimiento de beneficios a condenados a cambio de las dádivas”.



Finalmente, Petro cerró el comunicado mencionando que “Al final, la única verdad irrefutable es que mis modestos y normales niveles de bienestar patrimonial, con tendencia a desmejorar, están para el escrutinio público, a disposición de la Fiscalía, entidad que, en diligencia de entrevista ante el Fiscal Barbosa, el día 8 de febrero de 2023, tras escuchar mi versión, muy a pesar del deseo de quienes son afines al desprestigio de la familia Petro Urrego, de estima víctima de las aciagas situaciones en que pretenden implicarme”.



PORTAFOLIO