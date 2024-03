Procuraduría mantiene medida de suspensión al canciller Álvaro Leyva

La Procuraduría General de la República reanudó el juicio disciplinario que se adelanta en contra del canciller Álvaro Leyva. El funcionario se encuentra suspendido de manera temporal por presuntas irregularidades en la licitación para el suministro y elaboración de pasaportes en el país.



Si bien a la diligencia no asistió Leyva, sí estuvieron presentes sus abogados defensores, encabezados por Yefferson Dueñas.

Durante la jornada, el procurador ponente, Ernesto Espinosa, analizó la solicitud con la que se buscaba el levantamiento de la suspensión de tres meses que le impuso el ente de control al canciller, la cual se aplicó con el objetivo de que no interceda en el nuevo proceso contractual.

Se mantiene la suspensión

El pasado 23 de febrero la defensa indicó que habían desaparecido los argumentos para mantener vigente la suspensión porque el canciller encargado delegó al secretario general la función de estar al pendiente de la licitación de pasaportes. Por ende, no estaba Leyva en capacidad de intervenir en esos trámites.

En ese sentido, Espinosa resaltó que la actuación del canciller sería una falta gravísima, y que "es menester entonces verificar por este delegado si los motivos que dieron lugar a la medida, desaparecieron. Y en ese orden corresponde constatar si con la expedición de (varias) resoluciones expedidas por el secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores desaparecieron los motivos de la suspensión provisional".

El delegado de la Procuraduría señaló que no es preciso levantar la suspensión porque en la ley el ministro es el representante legal de esa cartera, y por ende es quien tiene a su mando la responsabilidad contractual. De la misma manera, explicó que Leyva podría reasumir el proceso y eventualmente volver a afectar los trámites.

A las razones para mantener la suspensión, indicó que "los documentales no nos permiten concluir que han desaparecido los motivos", haciendo referencia a las tres resoluciones que están en juego en el caso.

Juicio disciplinario contra Álvaro Leyva Sergio Acero Yate / El Tiempo.

"La conclusión a la que ha de llegar este delegado es que los argumentos a los que llegó la Sala no han desaparecido. Al no haber desaparecido, no se podrá levantar, no se podrá revocar la medida de suspensión provisional", manifestó Espinosa.

Por esa misma línea, el procurador ponente mencionó que "resuelve no acceder a la revocatoria de la suspensión provisional del disciplinado Álvaro Leyva Durán, por consiguiente se continuará y tendrá vigencia lo señalado por la Sala Disciplinaria de Instrucción".

Sobre el escenario de si procede algún recurso, el funcionario recordó que no se puede pedir una reposición, ni una consulta, ni una apelación.

PORTAFOLIO

*Con información de EL TIEMPO - redacción JUSTICIA