Junta de Ecopetrol califica a candidatos anti-petroleros como no aptos

Los miembros del directorio de la petrolera estatal de Colombia se oponen al intento del presidente Gustavo Petro de reformarla con nuevos directores mientras trabaja para que el país deje de depender del petróleo y el gas.



El comité de gobernanza de Ecopetrol SA emitió un informe el martes que decía que ninguno de los cinco candidatos propuestos por Petro, elegido en 2022 como el primer líder de izquierda de Colombia, tiene la experiencia necesaria para dirigir la empresa, según un documento interno visto por Bloomberg News. Representantes de Ecopetrol declinaron hacer comentarios. La oficina de Petro no respondió de inmediato a un mensaje en busca de comentarios.



La lucha por el futuro de Ecopetrol, la empresa más grande de Colombia, subraya las divisiones que están surgiendo por el impulso de Petro para eliminar la dependencia del país del petróleo y el gas, lo que tiene importantes implicaciones para su economía y sus finanzas.



Petro se ha negado a firmar nuevos contratos de exploración incluso cuando el petróleo y el carbón representan aproximadamente la mitad de las exportaciones de Colombia, y el país enfrenta un inminente déficit en la producción de gas natural utilizado para cocinar y generar energía.



Las acciones de Ecopetrol han perdido un 11% este año, en comparación con una ganancia de 7,4% del índice Colcap del país.



Debido a que el gobierno posee una gran mayoría de las acciones de Ecopetrol, se espera que los nuevos miembros sean elegidos en una asamblea de accionistas el 22 de marzo a pesar de las objeciones de la junta.



Los nominados de Petro incluyen a la viceministra de Medio Ambiente, Lilia Tatiana Roa, quien se describe a sí misma en su perfil de LinkedIn como "apoyando las propuestas comunitarias para resistir el extractivismo", así como al ex líder sindical Edwin Palma, quien, según el documento de la junta, podría no tener los 12 años de experiencia profesional requeridos. experiencia para ser nombrado al cuerpo.



El documento de la junta también dice que las nominadas Lilia Tatiana Roa y la política Ángela María Robledo carecen de la experiencia necesaria en gestión e industria. Gabriel García Realpe, un exsenador que respaldó la campaña presidencial de Petro, tiene experiencia legislativa pero no tiene experiencia comparable en gestión empresarial, dijo la junta.

Álvaro Torres, propuesto por las provincias productoras de petróleo y cercano al presidente ejecutivo de Ecopetrol, Ricardo Roa, puede carecer de la experiencia financiera necesaria, según el informe.



Los nuevos directores amenazan con privar al directorio de Ecopetrol de parte de su experiencia acumulada y de su independencia, dijo Jorge Restrepo, profesor de economía de la Universidad Javeriana de Bogotá.



Tener directores que se oponen al negocio principal de la compañía, la producción de petróleo, también presenta conflictos de intereses, y los antecedentes políticos de tres de los nominados a la junta directiva corren el riesgo de politizar la compañía, dijo.



Las preocupaciones sobre los posibles nuevos miembros de la junta directiva se suman a las dudas sobre el nombramiento de Ricardo Roa como director general de Ecopetrol por parte de Petro. El fiscal general de Colombia está investigando acusaciones de dinero ilícito destinado a la campaña presidencial de Petro, que dirigió Roa.



A principios de este año, los accionistas de Ecopetrol aprobaron una reducción de la experiencia necesaria para convertirse en miembro del directorio de 15 años a 12 años, lo que fue visto como una forma de permitir que Palma fuera parte de la lista.



Los miembros de la junta que permanecerán en el organismo son Juan José Echavarría, Mónica de Greiff, Gonzalo Hernández y Luis Alberto Zuleta.



BLOOMBERG