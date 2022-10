Ecopetrol: esto dice el gobierno por cambios a la Junta Directiva

Poco después de haberse definido en la designación de Carlos Gustavo Cano como presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol y que el órgano de decisión respaldara la presidencia de Felipe Bayón, se conoció que se dio un cambio en la Junta.

Un día después, este viernes 28 de octubre, se reveló que Cano había salido y en su lugar fue puesto Saúl Kattan. Se trata de uno de los miembros que se sumaron al equipo el pasado lunes 24 y cuya designación en la Junta había sido promovida por el mismo gobierno nacional (al igual que en el caso de Cano).



Este cambio repentino se produjo al parecer por cuenta de diferencias entre el presidente Gustavo Petro con la decisión de que la presidencia de la junta la ocupara Cano y que se apoyara la presidencia de Bayón en la empresa.



Si bien Cano se mantiene por el momento en la junta, no será por ahora quien lo dirija. La decisión de removerlo del cargo se tomó el jueves 27 de octubre, día en que se anunció su elección.



“El presidente Petro levantó su voz de protesta y desaprobación, y, a través de varios de sus inmediatos colaboradores, le ordenó a los miembros de Junta afectos a él, y también a quienes no lo son, adelantar en la sesión de esta mañana mi destitución como presidente de la junta”, dijo Cano en una carta.



Al respecto, el presidente Gustavo Petro dijo por medio de su cuenta de Twitter que “la directriz del presidente de la República para la acción de sus representantes en la nueva junta directiva, es elevar el valor de Ecopetrol”.



Esto puesto que “la nueva junta directiva está conformada por personas que ya han aumentado el valor de empresas como EEB y ETB”, dijo. Cabe recordar que Kattan fue presidente de la ETB nombrado durante la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá, en 2012.



Los efectos de esta decisión fueron mixtos. Si bien se temía que el dólar y la acción tuvieran una reacción, lo cierto es que los papeles de la petrolera terminaron al alza (2,28%) en la Bolsa de Valores de Colombia y lo mismo se vio con los ADR (American Depositary Receipts) que cotiza en la Nyse y que en la jornada mostraron una variación positiva de 2,6%.



En el caso del dólar, si bien hubo un incremento durante la jornada, el comportamiento después fue bajista para cerrar con 0,56% de alza.



Ahora bien, hay otros efectos relacionados con estos cambios en el órgano de decisión de la compañía más grande del país.



1. Ecopetrol configura como cualquier otra empresa su junta directiva de acuerdo a la participación accionaria, la mayoría de acciones es del Estado



Al respecto Sergio Guzmán, director de Colombia Risk Analysis, explicó que por el momento esto no tendrá efectos en los mercados puesto que a los mercados recibieron con mayor fuerza el apoyo a Felipe Bayón, generando calma.



Dijo que si bien esta decisión puede no tener efectos en los mercados, sí deja entrever una desconexión entre el gobierno y sus directrices para los nuevos miembros de la Junta.



Sin embargo, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, explicó que hubo un “anuncio prematuro” del nombramiento de Cano, por cuenta de una interrupción de la Junta, y este viernes cuando se terminó “se aprobó la Junta que presentó el Gobierno”, explicó.



Añadió que por ende Cano no fue destituido y no representaba una consideración negativa con respecto a su perfil.



