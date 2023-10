Beneficio al que pueden acceder los jurados de votación

Este próximo 29 de octubre, los colombianos tienen una cita para elegir alcaldes, gobernadores, diputados y concejales y para que la jornada se cumpla los jurados de votación tendrán una labor imprescindible para los comicios.



Quienes hayan sido designados como jurados tendrán que cumplir con su deber de escrutinio. En cada mesa habrá seis jurados, tres principales y tres suplentes.



Según señala la Registraduría, los sorteos se realizan hasta el 14 de octubre, así que se recomienda revisar varias veces en la página para saber si fue seleccionado.



Ahora bien, por hacer esta labor, los ciudadanos reciben un beneficio o compensación, pueden reclamar un día compensatorio por ley en los cuarenta días siguientes a los comicios.



Hay que aclarar que, contrario a lo que se ha difundido, la Registraduría no va a subvencionar gastos de transporte o de alimentación, cada persona debe llegar al lugar designado por sus propios medios.



Finalmente, tenga en cuenta que quien no asista y no tenga justificación, podría pagar hasta 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes.



