La adición del presupuesto pasará de $23 a $14,7 billones

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo que la adición al presupuesto ya no será de $23 billones, sino que esta bajará a $14,7 billones y que los recursos se priorizarán para gastos en sectores que permitan enfrentar la desaceleración de la economía.



Aseguró que la discusión alrededor de los dividendos correspondientes a las ganancias en 2022 de Ecopetrol enredaron la discusión de la adición y lo que se quiere es “sacar una adición transparente y decidimos separar los dos temas”.



En realidad el pago del Fepec (Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles) no tiene que ver con una adición presupuestal o un cruce de cuentas con los dividendos, dijo Bonilla.



“Los dividendos están dentro del presupuesto aprobado en 2023 y ya está incorporado en el gasto el pago del Fepec por $18 billones, por lo que no es necesario hacer cruces de cuentas. Nos pondremos de acuerdo con Ecopetrol en una mesa conjunta con el Ministerio de Hacienda, para examinar los temas y darle transparencia a las cifras y mostrarle el país lo que hay en esto”.



Dijo que están presupuestados $21 billones de ingresos por dividendos de Ecopetrol y $18 billones en el gasto por Fepec y aseguró que dependerá de Ecopetrol la aprobación de un dividendo extraordinario.



Anunció que la adición presupuestal de $23 billones pasará a ser ahora de $14,7 billones que están contra ingresos ciertos y de la posibilidad efectiva que las entidades nacionales ejecuten en el segundo semestre del año.



“La adición presupuestal se aprobará en junio y los recursos se comenzarán a ejecutar en julio. Quitando la ley de garantías, el tema es qué realmente se va a ejecutar y por eso se bajó a $14,7 billones” pues lo que inicialmente se estimó fue que esta se aprobara en febrero. Y estimó que se priorizará su utilización para recuperar en vivienda, obras pública y agricultura, entre otros temas.



