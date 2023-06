La agenda económica de Petro en el Congreso entra en su recta final

El período legislativo está en su recta final, y también se acaban los días para varios proyectos del Gobierno que se están discutiendo en el Congreso. Aunque este 20 de junio es la fecha oficial para el fin de la legislatura, el presidente Gustavo Petro confirmó que citará sesiones extraordinarias para dar trámite a las iniciativas legislativas.



El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, aseguró hace cerca de un mes que se tenía contemplado ir con extras hasta el 30 de junio, pero también que, posiblemente, sería necesario ir hasta el 5 de julio para poder cumplir los debates de las reformas tanto en Cámara y Senado y sus respectivas conciliaciones.



Así mismo, la semana pasada, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, confirmo en medios nacionales que convocaría al Congreso de la República a sesiones extraordinarias.



Por el lado económico, el Gobierno está tramitando tres iniciativas de reforma: la laboral, la pensional y la de salud y también está a la espera de que se apruebe en plenarias el proyecto de adición presupuestal.



La semana pasada, las comisiones económicas del Congreso le dieron el visto bueno a este último, por un monto de $16,9 billones, y ahora solo hace falta que lo voten las plenarias. La expectativa es que sea debatido este martes.



Para el docente de economía de la Universidad Javeriana, Jorge Restrepo, el monto de la adición presupuestal “es un reconocimiento de la necesidad de entrar en un camino de menor gasto público, dadas las condiciones de la economía que se reflejan en un menor recaudo y una menor actividad económica”.



Para el experto, fue una decisión “responsable” desde el Gobierno el haber ajustado a la baja el nivel de gasto público, frente a la adición que se presentó inicialmente de $22 billones.



En cuanto a las reformas, por ahora la pensional y la reforma a la salud han logrado salir bien libradas de su primer debate en la Comisión VII de Senado y Cámara, respectivamente. Esta última inició su discusión en la plenaria de la Cámara hace más de dos semanas, pero no ha avanzado.



Mientras, la reforma laboral logró finalmente el jueves pasado, tras varios intentos fallidos, conformar el quórum requerido para su discusión, y aunque aún no se vota el articulado, en medio del debate del jueves el ministro Velasco dejó una constancia de que “ya estaba votándose el proyecto” con el anuncio de la ponencia positiva y la votación de la ponencia de archivo en la Comisión VII de Cámara.



La representante María Fernanda Carrascal (Pacto Histórico), coordinadora ponente del proyecto, indicó que, dado que el viernes no hubo sesión de la Comisión, todo indica que hoy martes se reanudará el debate de la reforma laboral.



“¿Qué esperamos que pase? Rendiré ponencia positiva/mayoritaria y ponentes darán sus argumentos también; votaremos el articulado; votaremos título y pregunta y (esperamos) que termine el primer debate y pase a plenaria”, dijo la representante por medio de su cuenta de Twitter.



Olga Lucía Velásquez, representante (Partido Alianza Verde) y primera vicepresidente de la Cámara, aseguró a Portafolio que, tras los trámites de las últimas semanas todos los proyectos del Gobierno en materia social quedan vivos para la siguiente legislatura.



“Acá no hay nada hundido, todo sigue vivo, pero una ley tiene posibilidades de ser modificada hasta el último instante, antes de que se apruebe título y vigencia. La ciudadanía y los empresarios pueden estar tranquilos”, indicó.

‘Operación tortuga’ a las reformas

Los tres proyectos de reforma al sistema de seguridad social han sido criticados por los impactos fiscales que traerían (salud y pensional), así como económicos (laboral).



Los congresistas del Pacto Histórico han acusado a la oposición de un ‘plan tortuga’ para dilatar las votaciones. La reforma laboral tardó cerca de dos semanas y media en lograr conformar el quórum para su primer debate, mientras que la reforma al sistema de salud lleva más de dos semanas intentando avanzar en la plenaria de Cámara en su segundo debate, pero se ha retrasado por el estudio de los impedimentos.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista de Portafolio