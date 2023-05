Ley 'dejen de fregar': a qué hora lo podrán llamar los bancos

La ley 'Dejen de fregar' fue aprobada en el Congreso de la República y pasó a sanción presidencial. La iniciativa presentada por el representante a la Cámara Juan Carlos Willis busca limitar los horarios en los que una entidad puede hacer sus gestiones de cobro u oferta de productos.



En la plenaria del Senado se aprobó el informe de conciliación del proyecto de ley número 384 de 2022, “por medio de la cual se establecen medidas que protejan el derecho a la intimidad de los consumidores”.



La ley establece los canales, el horario y la periodicidad en la que pueden contactar las entidades para hacer cobros u ofrecer sus productos.



Según explicó el representante Wills a la emisora RCN, el trasfondo es "evitar acciones que perturban o molestan a los usuarios durante horarios no flexibles.



El congresista añadió que con ello se evitarían llamadas para cobrar u ofrecer servicios los domingos, los festivos, en horarios no hábiles: "La gente va a estar tranquila con la certeza de que no van a ser contactados porque abusan de la confianza y de la permisibilidad que hoy tiene la ley".



Una vez que el presidente Gustavo Petro sancione la ley, las entidades sólo podrán contactar al usuario por una vía y una vez cada semana entre lunes y vienes.



Para que en el futuro la implementación sea exitosa las superintendencias Financiera y de Industria y Comercio tendrán la función de vigilar y sancionar a quienes incumplan lo estipulado en la ley.



Puntos clave de la ley

1. Gestores de cobranza solo podrán contactar a los consumidores mediante los canales que estos autoricen, en una franja horaria de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.



2. Se podrán realizar máximo dos llamadas a la semana, aún si la persona proporcionó varios canales de contacto.



3. Se creará un 'Registro de números excluidos' entre la delegación al Ministerio TIC y la Comisión de Regulación de Comunicaciones. En él se hará inscripción de los consumidores que no deseen recibir llamadas, mensajes, correos electrónicos o cualquier tipo de contacto.



4. Empresas que incumplan con lo mandado en la ley y violen la privacidad de los usuarios, podrían recibir sanciones por parte de la Superintendencia Financiera (Superfinanciera) o de Industria y Comercio (INC).



Varios congresistas respaldaron la propuesta. Entre ellos Deluque Zuleta, quien argumentó en la sesión del Congreso de forma contundente: “Este proyecto que hemos llamado ante la opinión pública 'Ley dejen de fregar´, es un proyecto que busca tener normas lo suficientemente claras, para aquellas personas que tienen deudas con el sistema financiero o cualquier tipo de entidad, tengan a su vez respeto a su integridad y dignidad personal, y regulemos las horas y forma de contacto que deben ser”.



