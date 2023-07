Tras fallo de La Haya, San Andrés pide impulso para su economía

Este 13 de julio la Corte de la Haya decidió rechazar la petición de Nicaragua para extender su plataforma continental más allá de 200 millas náuticas desde su costa. Es decir, que el organismo falló a favor de Colombia, definiendo las disputas de ambos países por el espacio marítimo que rodea a San Andrés y Providencia.



Al respecto, la presidenta de la Corte de la Haya, Joan Donoghue, precisó que “Nicaragua no tiene derecho a una línea extendida dentro de las 200 millas de la línea base de Colombia. Dentro de esta base de las millas náuticas de San Andrés y Providencia, Nicaragua no tiene derechos a una plataforma extendida”.



Cabe destacar que en el marco de la audiencia, la decisión tuvo 13 votos contra la petición del vecino nicaragüense, posición que definió el litigio, y cuatro votos a favor de las intenciones de esa nación.



A su turno, el canciller de Colombia, Álvaro Leyva manifestó que “la Corte ha determinado rechazar las pretensiones de una supuesta plataforma continental extendida de Nicaragua en detrimento de nuestro territorio. Haberlo logrado habría sido un pésimo antecedente para toda la región”.



Por otra parte, el gobernador del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Hawkins, argumentó que la decisión marca un hito “porque nos preguntábamos si no existía en el derecho internacional constitucional, una situación similar, un fallo o una decisión acorde a las pretensiones de Nicaragua, pues hubiese marcado un precedente muy complejo para todo el mundo”.



Materia económica

Llevando la mirada hacia un sentido más económico que diplomático, la decisión de La Haya se configura como una “victoria” para la nación en términos de biodiversidad, raizales y económicos. De acuerdo con el gobernador Hawkins, desde hace un tiempo se había pedido al presidente, en virtud del decreto 1073 del 2015, ayudar a entender por qué San Andrés, teniendo más de siete fronteras con diferentes países de Centroamérica, no estuviese incluido en las exenciones como zona de frontera.



“Esto ha hecho muy costoso vivir en el archipiélago para el pueblo raizal y todos los habitantes. Otra de las situaciones que han hecho esto más difícil son las operaciones aéreas. Después de estas crisis que tuvimos con las diferentes aerolíneas, Ultra Air, Viva Air,y la no fusión de alianza entre Avianca Viva”, manifestó.



Por esta razón, el funcionario explicó que le han pedido al Ministerio de Minas y Energía la aplicación de en las zonas de frontera de manera rápida para poder recuperar y potenciar la economía de la isla, al tiempo que bajar el costo de vida y generar un mayor bienestar.



Por otra parte, el gobernador insistió que quieren determinar el manejo de cuidado de la reserva de biosfera en un tratado binacional con Nicaragua, teniendo en cuenta que, según el funcionario, en el país vecino no se tiene la cultura y práctica ambiental de conservación, como sí lo tiene Colombia.



“Al pueblo raizal le esperan intercambios comerciales, también la integración cultural, la posibilidad inclusive de firmar tratados para usufructuar esas zonas que, a pesar de estar asignadas a Nicaragua, podamos ancestralmente como habitantes de hace más de 400 años en el área, volver a pescar en los bancos ancestrales que tuvimos y en donde hoy ya es imposible llegar por el fallo del 2012”, explicó.

En la misma línea, Alejandro Useche, profesor de la Universidad del Rosario, dijo que Nicaragua es un país que pretendía con la ampliación de la plataforma tener propiedad sobre múltiples recursos principalmente pesqueros y de explotación del lecho marino en términos de petróleo y gas, además de algunos minerales.



“En este orden de ideas, creo que hay una victoria que abre la puerta a la posibilidad de fortalecer la cooperación entre Colombia y Nicaragua, para la protección del medio ambiente, el desarrollo mutuo, y de manera muy particular, algo que considero bien importante, y es el fortalecimiento, la protección de los derechos de la cultura raizal”, aseguró Useche.



De la misma manera, Manuel Camilo González, profesor de la Universidad Javeriana, afirmó que Colombia en toda la disputa legal protegió un recurso que está muy presente en los intereses de Nicaragua y son los hidrocarburos relacionados con petróleo y gas.



“La idea es que al conocer un poco los esfuerzos de Nicaragua para explotar estos hidrocarburos y obviamente con la consecuente afectación del medio ambiente del sea flower, la decisión fue más inclinada hacia un país como nosotros, que de alguna forma ha tratado de impulsar esa protección de los ecosistemas marinos en este caso del sea flower” dijo González.

Derechos raizales

En torno a la decisión del fallo de la Haya, uno de los puntos que más se celebraron fue el fortalecimiento de los derechos raizales. Según el gobernador Hawkins, se espera que se puedan iniciar nuevos diálogos directos con Nicaragua y con las comunidades de este país. “Somos un mismo pueblo y queremos reencontrarnos con esa comunidad”, aseguró.



Así mismo, Alejandro Useche, explicó que este es uno de los puntos más importantes, pues trae certidumbre y confianza en los temas de derechos de la población.



