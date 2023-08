Desde antes de la llegada de Petro a la presidencia, en su plan de gobierno, ya se planeaba una modificación a gran escala del sistema de salud de Colombia.



Los diferentes actores estaban a la expectativa por los inicios del mandato, teniendo en cuenta que en ese momento, la ahora exministra de Salud, Carolina Corcho, hablaba del documento a presentar ante el Congreso con la reforma a uno a uno de los derechos fundamentales de los colombianos, la salud.



Este fue uno de los acontecimientos que en un año ha marcado el Gobierno del presidente Petro en esta materia.



A pesar de las situaciones y descontentos en torno a este proyecto de ley, en febrero, se radicó ante el Congreso el articulado, que tenía como objetivo fundamental la atención primaria y la prevención.



Cabe destacar que la reforma no ha sido aprobada en todas las instancias, pero en mayo esta pasó las la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes y le dieron luz verde en uno de sus primeros pasos. Posteriormente se darán el debate de plenaria en la Cámara de Representantes, para luego pasar a las instancias del Senado, nuevamente en Comisión y en plenaria.



Vale recordar que este articulado ha tenido diferentes críticas por la forma en la que se planteó. En un principio, desde el Gobierno y en la construcción del mismo no se socializó lo que se pensaba iba a ser la reforma.



Igualmente, las EPS “denunciaron” que no se les estaba teniendo en cuenta y que se les iban a quitar sus facultades.



Por esta razón, el exministro de Salud y director de Así Vamos en Salud, Augusto Galán, dijo que “el proyecto como está y con todo lo que se ha adicionado y la manera en la que ha sido tramitado lo hace inconveniente”.



Agregó en un informe que este requiere de financiamiento adicional para lograr cumplir con las expectativas que se tienen.



