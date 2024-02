Reformas: pensional avanza en 'plan tortuga' y laboral no arranca

Dos sesiones sin logros concretos se cumplieron ayer en el Senado, donde el proyecto de la reforma pensional sigue en el mismo punto del año pasado, pese a tener cuatro ponencias diferentes y a que desde el Gobierno se sigue insistiendo en la importancia de dar celeridad al trámite.



En la más reciente jornada no se pudo avanzar, ya que, al igual que la del pasado lunes, no se completó el quórum necesario para decidir si se aceptan o niegan los impedimentos presentados. Por el momento, según lo reportado por el Legislativo, son más de 50 requerimientos reportados y apenas se ha solucionado poco más de la mitad.



Martha Peralta Epieyú, senadora y ponente de la reforma, contó que sólo se pudo avanzar en uno de los cuatro bloques de impedimentos que estaban programados, ya que les hizo falta un voto para seguir en este proceso.



“Esperamos que en la próxima sesión la plenaria del Senado se comprometa con la asistencia y participación e iniciemos el debate con argumentos. La Reforma Pensional busca un sistema integral para la protección del adulto mayor, madres y población vulnerable”, dijo esta legisladora.



Entre tanto, la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, denunció que este debate no avanza, debido a que los opositores se niegan a discutir y pretenden deshacer el quórum, con el fin de afectar las votaciones.



Esto fue confirmado por la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, quien dijo por medio de sus redes sociales “logramos hundir el quórum para detener la discusión sobre la reforma pensional. Estén atentos de cuáles senadores están haciendo quórum al Gobierno para que pase esa reforma que vuelve al país inviable”.

Reforma pensional

Reclamo en Mintrabajo

Luego de este segundo aplazamiento, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, hizo un enérgico llamado al Congreso para que cumpla con sus funciones y no violen sus obligaciones constitucionales.



“Reitero el llamado al senado de la República a los congresistas y es que hagan presencia y vengamos a lo que nos toca a debatir y a presentarle propuestas al país”, señaló la Ministra.



La titular de la cartera laboral resaltó además que la reforma pensional es un proyecto de ley que por primera vez en la historia va a proteger la vejez de las personas de la tercera edad con mayor grado de vulnerabilidad. Además, mostró su disposición para crear una mesa “multipartidista” que permita una discusión detallada del proyecto de ley, pero insistió que debe ser de cara al país.



Finalmente, el Senado de la República continuará la discusión el próximo martes 5 de marzo, donde se espera que avancen en el debate del proyecto de ley de reforma pensional, mientras el Gobierno reitera que no hará cambios a su ponencia de esta iniciativa.

De las cuatro ponencias que hay en este momento para la reforma, dos son de archivo, teniendo en cuenta que la oposición, encabezada por el Centro Democrático, presentó una adicional para que se hunda.

Las otras dos son: una alternativa, de la senadora Norma Hurtado, que propone, entre otras cosas, bajar el umbral de cotización en Colpensiones a 1,5 salarios mínimos, y la del Gobierno Nacional, que se ha discutido en varias ocasiones.

La laboral no arranca

En medio de toda expectativa por lo que pasará con la pensional, otra iniciativa del Gobierno que espera su turno en la línea de partida es la reforma laboral, que por ahora no tiene fecha de debate. Si estos proyectos no logran cumplir con todo el proceso que obliga la ley antes de mitad de año, se hundirán por falta de trámite.



No obstante, todavía queda mucho tiempo antes de que se pueda hablar de una posible caída de dos de las cartas más importantes del presidente, Gustavo Petro, para sacar adelante su plan de gobierno en los próximos años.

DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Portafolio