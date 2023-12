La Superintendente de Industria saliente lanza fuertes críticas al gobierno Petro

Horas después de que se emitiera el decreto 2175 del 2023, en que se hizo pública la decisión de declarar insubsistente de su cargo a María del Socorro Pimienta Corbacho como superintendente de Industria y Comercio, la afectada hizo pública una carta en la que lanzó fuertes críticas al gobierno Petro y en la que dijo, además, haber percibido presiones y persecuciones desde distintas fuentes para presionar su salida.



En la misma misiva, la saliente Superintendente dijo que la decisión del presidente Petro la tomó por sorpresa y que esta ha dejando por el suelo su honra y su reputación.

"No tengo duda de que algunos funcionarios del gobierno tenían interés de sacarme a las buenas o a las malas", señala la carta en la que también explicó que no renunció porque tiene un hijo en condición de incapacidad.

"Me preguntan por qué no renuncié y también, con alguna insolencia, si quería atornillarme en el cargo. El motivo es que tengo un hijo discapacitado, que goza de dos prestaciones extralegales, vitalicias, que habría perdido al renunciar. Me fueron ofrecidos cargos diplomáticos, posibilidad que tampoco podía considerar, porque renunciar para vincularme a la Cancillería, también implicaba renunciar a las prestaciones mencionadas. Ninguna madre y ningún padre aceptarían lesionar de esa manera a su hijo. Al declararme insubsistente el presidente y el gobierno le hicieron un enorme daño a él y a mi familia pues lo pusieron en estado de vulnerabilidad", menciona la misiva.

María del Socorro Pimienta. Archivo particular

¿Campaña de desprestigio?

Según Pimienta, "la peor agresión que he recibido en mi vida es la infame campaña que desataron quienes buscaban desvincularme de la SIC, para ambientar mi salida con calumnias y acusaciones temerarias y crearme perfil de corrupta, cuando he sido una funcionaria intachable".

De acuerdo con la saliente funcionaria, en 30 años en la SIC jamás tuvo una investigación de Procuraduría, Contraloría ni de Fiscalía y cataloga su gestión como "transparente".

Para Pimiento, muchos intereses estarían detrás de esa campaña. “Me han dicho con insistencia, que el plan es nombrar en la Superintendencia a una abogada muy cercana al presidente. También que han actuado abogados y exfuncionarios de la entidad, para mover intereses particulares. Si así fuera, duele y preocupa que la institución a la que he dedicado mi vida, sea escenario de intereses obscuros y herramienta de venganza de ex funcionaros resentidos. Sentí pánico en estos días cuando los ataques se dieron en las redes por activistas cercanos al gobierno. Eso ratifica mi certeza de que me querían sacar, a las buenas o a las malas”.

Finalmente María del Socorro Pimienta manifestó que "nunca he participado en política y no represento a partidos ni organizaciones de ningún tipo. Es difícil entender que este gobierno, que se proclama defensor de la vida, atropelle los derechos de una mujer, madre y profesional con más de 30 años de carrera en la función pública, y sacrificar, al hacerlo, los intereses vitales de mi hijo, dejando además por el suelo mi honra y mi reputación que son mi mayor patrimonio".

