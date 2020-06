La Transición Energética, hoja de ruta del Minminas

Archivo particular

La Transición Energética seguirá siendo la hoja de ruta que guiará el desarrollo a futuro de los proyectos de mineros, petróleros y de energía eléctrica.



Así lo dejó entrever el presidente de la República, Ivan Duque Márquez, en el marco de los 80 años del Ministerio de Minas y Energía, al resaltar que el sector en los últimos 22 meses ha dado un salto histórico en materia de incorporación de energías renovables de fuentes no convencionales, al pasar de menos de 50 megavatios de capacidad instalada a más de 2.500 megavatios en 2022.



“Colombia va a consolidarse con una de las matrices más limpias de América Latina, y como el país al que llegará la mayor inversión extranjera para la Transición Energética. En este camino nos hemos trazado varios objetivos; llegar a un 10% de generación a partir de energías renovables no convencionales, alcanzar un 20% en la próxima década para finalmente convertirnos en un país carbono neutro en 2050”, aseguró el primer mandatario.



En el mismo sentido, la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, mencionó importantes avances en materia de equidad como las más de 30.000 familias que cuentan por primera vez con el servicio de energía eléctrica en sus hogares, así mismo la sanción de la Ley de Movilidad Eléctrica y Sostenible con la que los colombianos pueden acceder a vehículos eléctricos o híbridos, los 10.000 mineros de todo el país ya iniciaron el camino hacia la legalidad y la reactivación del sector hidrocarburos.



“En el sector minero-energético, hemos convertido las crisis en oportunidades y las oportunidades han definido un camino de evolución, que nos han consolidado como un sector moderno y resiliente que genera equidad, empleo y desarrollo. Nuestra mayor riqueza no han sido el petróleo, el gas, el oro o el carbón”, señaló la funcionaria.



El evento de conmemoración, tuvo como marco el conversatorio sobre los logros, desafíos y virtudes de Colombia en materia energética, con el ganador del premio Pulitzer y experto en energía, políticas internacionales e historiador económico, Daniel Yergin.



El analista precisó que “Colombia está muy bien posicionada en todo el espectro energético, desde sus recursos convencionales, pasando por las energías renovables y llegando hasta su biodiversidad”.



De igual manera destacó el trabajo que en estas ocho décadas ha desarrollado la cartera de Minas y Energía en el territorio nacional, el cual ha permitido sentar las bases del crecimiento y el desarrollo del país.



“El experto resaltó el impacto social de las iniciativas encaminadas a llevar energía a comunidades que nunca habían tenido este servicio”, dijo Yergin.