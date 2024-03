El día que el presidente Petro se comprometió a no llamar una constituyente

El presidente Gustavo Petro puso sobre la mesa la propuesta de llevar a cabo una asamblea constituyente. Una idea impulsada en gran parte por el panorama incierto que atraviesan las reformas sociales del Gobierno (salud, pensional y laboral) en el Congreso.



"Si las instituciones que hoy tenemos no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo, a través de su voto, decreto, ordenó, mandó, no es el pueblo el que se ve arrodillado hacia su casa derrotado. Son las transformaciones de esas instituciones las que se tienen que presentar. No es el pueblo el que se va, es la institución la que cambia. Esa es la historia de la democracia", manifestó el mandatario durante una intervención en Cali.

El planteamiento no ha pasado desapercibido, no solo por las implicaciones que tendría este proceso, sino porque ha derivado en que muchas personas se remonten a las veces que el jefe de Estado se comprometió a no convocar este tipo de espacios.

El más recordado tuvo lugar en el 2018, cuando el entonces aspirante a la presidencia hizo un evento en el que logró la adhesión de la Alianza Verde. En el acto, presentó 12 compromisos que asumiría de llegar a ocupar el cargo y que, evocando los mandamientos, parecían estar escritos en piedra.

Precisamente, uno de los acuerdos señalaba la no convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Además de este, otros de los puntos que se incluyeron fueron: implementar el acuerdo de paz, respetar el Estado Social de Derecho, la no expropiación, etc.

"Mis compromisos escritos en mármol estarán en el despacho del presidente. Compromisos con la ciudadanía, con Mockus, con Claudia López, con la decencia en toda Colombia", declaró en su momento Petro.

Presidente Gustavo Petro Presidencia

Si bien ese año el ahora mandatario no logró su victoria en las urnas, sí ha hecho mención de este acto en diferentes espacios de conversación.

La reciente propuesta del mandatario ha desatado una ola de críticas y de reacciones por parte de diferentes sectores. La mayoría concentradas en resaltar que se trata de un llamado innecesario.

