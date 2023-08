Los empresarios ven tareas por cumplir e incertidumbre

Para los empresarios y gremios, este primer año de mandato del presidente Gustavo Petro ha estado marcado de grandes desafíos, cambios y “mucha incertidumbre”.Portafolio consultó la opinión de varios de ellos al respecto.



María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, dijo que “somos muy conscientes de que este Gobierno ha tenido que enfrentar importantes retos en su primer año de gobierno. En materia económica, la alta inflación, la trepada de las tasas de interés y el efecto en el crecimiento han sido fenómenos que ha tenido que sortear la actual administración". Afortunadamente, agregó, hay un poco de optimismo.



Cree que Petro ha sido consecuente con su promesa electoral poniendo en el centro del debate la agenda social que incluye diversidad, equidad de género, inclusión, y las reformas (salud, laboral y pensional), plantea que se ha limitado a propuestas y no a espacios de discusión amplios para construir consensos.



Dice que una baja interacción con el tejido empresarial sumada con propuestas sobre sectores claves como el minero energético, salud, servicios públicos y medio ambiente “ha generado un estado de incertidumbre permanente”.



Ante esto, dice, el empresariado actúa con realismo y ajusta las velas acorde a la necesidad del mercado y de la política tanto a nivel nacional como internacional.



Al respecto, Rosmery Quintero, presidente de Acopi, gremio de las micro, pequeñas y medianas empresas, reconoce que el primer año del actual Gobierno ha sido “un periodo complejo, marcado principalmente por altos niveles de incertidumbre y constantes cambios a nivel ministerial”.



A su juicio, se ha observado un excesivo uso de las redes sociales, una ejecución presupuestaria lenta y demoras en las inversiones de gran importancia.



La seguridad vial también ha sido gravemente afectada, lo que ha generado temor tanto en los ciudadanos como en los inversionistas nacionales y extranjeros.



Según Quintero, el sector ha tenido que enfrentar diversos desafíos. Entre ellos, la suspensión temporal de las expansiones de sus empresas, la reestructuración de costos, la búsqueda de nuevos proveedores y, lamentablemente, la reducción del personal.



Bares y restaurantes

Guillermo Gómez, de Acodrés, el gremio de los restaurantes, al hacer el balance dice que los primeros 365 días de la Administración Petro “ha sido un ejercicio de alto desgaste por la cantidad de reformas simultáneas presentadas, lo que le ha provocado alta rotación en su gabinete y un consecuente deterioro de percepción de imagen”.



Destaca su agenda internacional y apuestas definidas como Destinos de Paz para el turismo.



Ademas agrego que para el dirigente, hay un pendiente enorme en materia de seguridad. “Se trata de un frente que requiere liderazgo nacional así dependa de los alcaldes como jefes de policía”, sugirió.



Agregó que “la industria gastronómica ha tenido que ajustar precios de los menús 7 veces (algo sin precedentes), frenar la mayoría de planes de expansión proyectados y el recorte de una hora de jornada laboral. Esto, debido al retorno pleno del impoconsumo en 8%, la constante inflación de precios de alimentos, arriendos y servicios públicos y la reforma laboral de 2022, causas que, hay que decir, vienen del gobierno anterior”.

A nombre de los bares, Adriana Plata, dijo que “aunque reconocemos importantes esfuerzos en promover el turismo como un eje estructural del desarrollo social y económico de las comunidades y regiones con lo que nos sentimos plenamente identificados, también hemos observado desafíos en términos de seguridad, costes y carga tributaria que afectan a nuestros afiliados, a sus equipos de trabajo y a quienes disfrutan la noche”.

En todo caso, dijo que “estamos en constante comunicación con el Gobierno para abordar estas inquietudes y encontrar propuestas y soluciones que beneficien a todos los involucrados”.



En el sector tech

Gremios como Alianza In y la CCIT (Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones) también se pronunciaron frente al balance del primer año de gobierno de Gustavo Petro.

De acuerdo con José Daniel López, director ejecutivo de Alianza In, en este primer año de mandato si bien se han abanderado cambios y se han propuesto nuevas agendas de trabajo, el Gobierno en ese marco “ha subutilizado el potencial de la tecnología como transformador de la sociedad”.



Asimismo, destacó que de aquí en adelante deberá seguir enfrentando grandes retos enfocados en acelerar la transformación digital.



“El primer desafío es que la reforma laboral sea en digital y no análoga, que no sea una reforma obsesionada con el siglo XX, sino más bien acondicionada para las nuevas realidades. Esperemos que se avance en la reglamentación de las plataformas de movilidad, así como la regulación de criptoactivos. Por último, desde la tecnología se deberá potenciar el acceso a crédito a la población”, remarcó López.



Por su parte, Alberto Samuel Yohai, presidente de la CCIT, señaló que una de las propuestas que siguen pendientes es incrementar de “manera importante” la conectividad del país, especialmente en las zonas más remotas. “Esa promesa hasta el momento se está llevando a cabo. Ahora bien, en este primer año de Gobierno también se han sentado las bases para la tan esperada subasta del 5G al país”, comentó Yohai.



