Las críticas de César Gaviria a la política energética del Gobierno

El arranque del 2023 ha sido bastante retador en materia económica para todo el mundo. En el caso de Colombia, se prevé que el Producto Interno Bruto (PIB) del país aumente en un 1 % anual, según pronostica la banca de inversión y la multilateral.



Los bancos de emisión en los países del mundo se han comportado de forma similar, pues, en general, estos han subido sus tasas de interés, con el objetivo de controlar la inflación generada por las alzas en el precio del petróleo y la escasez de insumos alimenticios y agrícolas.



(VGMovility busca la masificación del negocio de los buses eléctricos).



A esto se le suma la crisis diplomática que hay en el mundo, la cual gira alrededor de la invasión de Rusia en Ucrania, los efectos de la pandemia y las sanciones económicas y comerciales que han venido dando en el transcurso del año.



Teniendo en cuenta este panorama, el expresidente de la República (1990-1994) y director del Partido Liberal Colombiano, César Gaviria, manifestó la importancia de proteger a las actividades productivas, comercio y flujos financieros que suceden en el país.



“Si no se toman medidas que propicien y defiendan la expansión económica, las actuales decisiones del Gobierno podrían bajar aún más ese modesto potencial de crecimiento estimado”, mencionó para EL TIEMPO.



(América Latina, cerca de ser un gigante en energías renovables).



De igual manera, Gaviria lanzó una advertencia sobre algún impacto al crecimiento económico por no adjudicar nuevos contratos petroleros: “Resulta ilógico creer en detener la exploración en nuevas zonas".



Este anuncio coincidió con un contexto complejo y va en contravía a las decisiones que países como México, Venezuela y Brasil, socios importantes de Colombia en la región, tomaron frente a la producción del crudo.



“El presidente Petro y su ministra (Irene Vélez) deben ser héroes fuera del país entre los ambientalistas radicales a costa del enorme sacrificio que sus decisiones representan para nuestros ciudadanos”, agregó.



(Se refuerza la confiabilidad del suministro de gas).



Gaviria también manifestó estar de acuerdo con Felipe Bayón, presidente saliente de Ecopetrol S.A., quien afirmó que tener una industria petrolera sólida y robusta permitiría generar recursos suficientes para asumir los costos de la transición energética.



No obstante, el expresidente también manifestó su posición en contra de la gestión de la ministra Vélez, mencionando que , según él, ha habido mucha desinformación y falta de rigor, citando como ejemplo el “intento por fundamentar una política de no exploración".



A día de hoy, Colombia solamente emite el 0,58 % de los gases de efecto invernadero a nivel global. “Un programa ambicioso para parar la deforestación, sembrar árboles y recuperar la Amazonia hubiese sido suficiente para cumplir los modestos compromisos de Colombia frente a los compromisos de París”, agregó.



(El 10% de carros nuevos usan energías más limpias).



También manifestó que el Gobierno actual “busca un liderazgo mundial (más papistas que el papa) poco comprensible, únicamente para buscar una popularidad externa inalcanzable entre ambientalistas extremos”.



Respecto al caso de la posición de naciones como Brasil, India, China y Sudáfrica frente al consumo de combustibles fósiles en los países desarrollados, dice que el presidente Petro carece de la sabiduría de estos países y se ha preferido sacrificar la economía y el bienestar de las personas, sin lograr nada a cambio.



“El presidente, ingenuamente, cree que con turismo vamos a reemplazar todas las exportaciones minero-energéticas. Supondría uno que se debería mirar hacia el futuro y no al pasado, pero en lugar de eso, vamos a retroceder medio siglo”.



Para leer más sobre la posición de César Gaviria frente a otros temas similares, haga clic aquí.



EL TIEMPO - ECONOMÍA Y NEGOCIOS