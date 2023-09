PGN y subsidios: los efectos que tendrían en la economía, según Ocampo

En medio del debate que hay en Colombia por el trámite del Presupuesto Nacional para 2024, el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, hizo varias observaciones a las propuestas y proyecciones que tiene el Gobierno en dos temas importantes como los peajes y el subsidio a la gasolina para los taxistas, advirtiendo que van en contravía de la cultura ambientalista que se promueve desde la Casa de Nariño.



Uno de los primeros llamados que hizo este economista, que fue jefe de la cartera de Hacienda hasta hace algunos meses, tuvo que ver con el congelamiento de tarifas para los peajes que se tiene actualmente, señalando genera un impacto fiscal muy grande.



“La extensión de peajes cuesta, según recuerdo, casi un billón de pesos. Si uno además lo extiende hasta el año entrante, ya se vuelve un gasto permanente y aumentaría (...) Entonces, de ahí la importancia y yo diría, si le quieren dedicar eso al sector de transporte, francamente es mucho más importante las vías terciarias que además el desarrollo rural del país”, explicó Ocampo.



Otra de las críticas de este experto estuvo relacionada con el subsidio a la gasolina para los taxistas que se implementaría para que este gremio apacigüe los efectos negativos de las recientes alzas en los precios de este combustible y que según expertos como Anif, le costaría al país más de $73 mil millones este año.



José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda y Crédito Público EFE

“En el caso de los taxistas, además, o incluso los peajes para carros particulares, todos son personas de medianos o altos ingresos y, por lo tanto, no deben ser sujetos de un subsidio del Estado. En este caso particular, estamos hablando del consumo y el consumo es lo que debe ser particularmente objeto de una transición rigurosa. En otras palabras, subsidiar el consumo de gasolina es el mayor contrasentido posible en materia de transición energética”, agregó.



Ocampo también habló sobre la polémica que se ha desatado en el país por el Presupuesto General de la Nación y dio un espaldarazo al gobierno Petro, al resaltar que se está respetando la regla fiscal, lo cual da un parte de tranquilidad.



El Presupuesto General de la Nación se alista para ajustes esta semana en el Congreso de la República, donde los legisladores esperan que se corrijan varias de las observaciones que tuvieron a lo largo de los debates de aprobación del monto total y el primer debate de las asignaciones para el próximo año.



