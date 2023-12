Las denuncias por acoso y maltrato laboral que el Gobierno tiene entre ojos

Esta semana se conoció una denuncia por maltrato laboral por parte de la directora de Artesanías de Colombia, Adriana Mejía, por parte de funcionarios activos y retirado de la entidad.



Esto coincide con una veintena de testimonios publicados por el medio 'Casa Macondo' en los cuales se señala que la conducta de la funcionaria se mantendría, agregando, incluso, despidos injustificados o traslados de personal.



No obstante, EL TIEMPO logró establecer que este no sería el único caso de esta naturaleza que ha llegado al Ministerio del Trabajo tras denuncias de medios de comunicación y de aparentes víctimas de presunto acoso laboral. Estos son las denuncias que a cartera tiene en carpeta:

María Gaitán, directora del Centro de Memoria Histórica

EL TIEMPO logró conocer una carta enviada a la directora del Centro de Memoria Histórica, María Gaitán Valencia, en la cual el viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, Edwin Palma, la cita a una mesa de trabajo para abordar temas relacionados con presunto acoso laboral.



"El despacho del viceministro de Relaciones Laborales e Inspección del Mintrabajo mantuvo reunión con representantes de la organización sindical Asmepaz el día 20 de noviembre de 2023, quienes dieron a conocer la situación actual de los servidores públicos del Centro Nacional de Memoria Histórica. Es por ello que este despacho ministerial, comprometido con coadyuvar en encontrar soluciones a la problemática que presentan los mencionados servidores para lograr la paz laboral, convoca a la realización de una mesa de trabajo presencial con los trabajadores y el empleador el próximo 30 de noviembre de 2023 a las 9 AM en el piso 24 las instalaciones del Ministerio de Trabajo", se consigna en la carta conocida por EL TIEMPO.



Y agrega: "El objetivo fundamental de la reunión es buscar alternativas de solución a la problemática laboral que se viene presentando por presuntos temas como: violación al derecho de asociación sindical, acoso laboral y evaluación al desempeño laboral de los servidores públicos de carrera administrativa, entre otros".

No obstante, la funcionaria ha asegurado que no se le ha notificado alguna queja que se haya radicado en la Procuraduría y en el Mintrabajo.



"No es de mi interés ni es mi objetivo generar algún tipo de insatisfacción al interior del Centro de Memoria Histórica, mi compromiso siempre ha sido con las víctimas y garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales. Soy exigente con el trabajo y con el cumplimiento dentro del desarrollo laboral”, le dijo a 'El Espectador'.



Colpensiones

En el caso del fondo de prima media de pensión, se tratará el tema de una aparente “masacre laboral”, tras conocerse que, entre el 1 de enero y el 30 de mayo de 2023, salieron 60 personas.



Sobre esas denuncias, la entidad manifestó a través de un comunicado que: “El tema laboral va bien, se está reincorporando a todos los misionales por tema contractual. Están felices, son buenos funcionarios. Ninguno es asesor del despacho".

Ministerio de Salud y Protección Social

Se pudo conocer una carta firmada por varios miembros de Asoness, sindicato del ministerio, en la que aseguran que se estaría presentando maltrato verbal por parte de directivo de la cartera, así como casos de acoso laboral.



En la misiva se asegura que no se está respetando al derecho a la desconexión laboral y que "la presión por evidenciar resultados en la gestión de algunos directivos contrasta con la falta de planeación".

Susana Boreal, representante a la Cámara

La Procuraduría profirió un pliego de cargos en contra de la congresista porque al parecer habría maltratado a algunos integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). Por estas denuncias de hechos que ocurrieron entre agosto de 2022 a inicios de 2023, Boreal deberá ir a juicio.



Entre los hechos que están bajo la lupa del Mintrabajo, están el uso de un lenguaje manipulador y de menosprecio sobre el trabajo, horarios laborales extensos y algunas veces no les permitía a los colaboradores salir a almorzar. La apertura de la investigación contra Boreal se dio el pasado 9 de marzo.



EL TIEMPO - UNIDAD INVESTIGATIVA