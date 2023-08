Tres de las EPS más grandes alertan por su viabilidad financiera

En una carta dirigida a Guillermo Alfonso Jaramillo, el actual ministro de Salud del gobierno de Gustavo Petro, Sura, Sanitas y Compensar, tres de las EPS más grandes que hay en el país, alertaron sobre la viabilidad financiera de sus operaciones.

(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

"Es nuestra intención y responsabilidad presentarle a usted, de primera mano, la difícil y angustiosa situación financiera que atraviesa nuestro sistema de salud y, así mismo, manifestarle la gran preocupación de viabilidad que hoy enfrentamos como EPS serias, responsables y comprometidas con el cuidado y el bienestar de la población", empezaron las EPS la misiva.

EPS Sura. Archivo particular

(Vea: Sube el pulso entre Gobierno y gremios por reforma a la salud).

Según consideraron, hay tres aspectos relevantes que deben ser tratados para garantizar el acceso oportuno a los servicios de salud, "asegurando la sostenibilidad del sistema y no afectando la atención a los usuarios".

Estos tres aspectos, agregaron Sura, Sanitas y Compensar, son:

- El valor de la UPC es insuficiente para atender el plan de beneficios en salud. "Los recursos asignados en el presupuesto general de la Nación no alcanzan a cubrir las necesidades generales del sistema. Se estima que el valor de la UPC en 2022 fue insuficiente en un 8 % respecto al incremento del valor de los servicios cubiertos por el PBS. El ajuste de la UPC en 2023 no corrigió ese problema, para hacerlo ha debido tener un ajuste adicional del 5,7 %", argumentaron, basándose en un estudio de Suficiencia de la UPC de la Universidad EAFIT..

(Vea: Por qué Colombia es tan atractiva en mercado de alquiler de vientres).

- No lograr una redistribución equitativa de recursos entre los actores responsables. "Al no ajustar la UPC por condiciones de salud (perfil epidemiológico), varias EPS presentan problemas de solvencia como consecuencia de esta concentración asimétrica de cargas de enfermedad. Las EPS con menor carga de siniestralidad presentan mejores resultados financieros. El ajuste de la UPC por condiciones de salud no significa un aumento o disminución global de la UPC promedio del sector, supone una distribución equitativa de los recursos entre los actores responsables (efecto suma cero)", manifestaron.

- Pago de las deudas de presupuestos máximos, recobros, canastas covid-19, licencias e incapacidades y procesos de compensaciones pendientes.

EPS SANITAS EPS SANITAS

(Vea: El sistema de salud del país padece de riesgo financiero).

Así las cosas, las EPS aseveraron que, si no se toman "las medidas pertinentes", sería difícil prestar los servicios de salud y no verían posible avanzar con sus operaciones más allá de septiembre de 2023, razón por la cual "nos veríamos en la necesidad de convocar a nuestras juntas directivas para evaluar los posibles escenarios que como Gobierno nos plantean y tomar las respectivas decisiones del caso".

"Es necesario mencionar que tanto Sura como Sanitas y Compensar no cumplirían con los indicadores financieros al finalizar el año en curso, pues en los últimos dos años se ha agotado un capital cercano a los 400.000 millones de pesos, en el caso de Sura; 415.500 millones, en el caso de Sanitas; y 278.700 para Compensar, los cuales fueron construidos durante los 30 años y 23 años de su existencia", añadieron.

Compensar EPS. Archivo particular

Finalmente, las EPS aclararon que saben que las problemáticas que viven vienen acumulándose desde hace varios años, "por diferentes situaciones", pero que hoy "requieren, con urgencia, ser atendidas y resueltas para evitar el colapso y daño irreversible que impacte a la población y al sistema".

(Vea: Salud, en la cuerda floja a la espera de una reforma).

"Desde Sura, Sanitas y Compensar nos ponemos a su disposición (a la del Minsalud) con nuestro conocimiento y experiencia para apalancar un sistema de salud que cuide el avance alcanzado hasta aquí y en el que se revisen los temas que aún necesitan transformarse con la celeridad que reconozca la situación actual para nosotros como actores del sistema, y la necesidad de mantener un modelo que cuide a los usuarios", cerraron, al tiempo que solicitaron una cita personal con el ministro Jaramillo.

PORTAFOLIO