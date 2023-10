IPS alertan por flujo de caja y dicen que su endeudamiento ha subido

El gremio de las instituciones prestadoras de salud (IPS) del país enviaron una carta al ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, para reiterar su preocupación por las dificultades que están presentando en materia de flujo de caja y de recursos, el incremento de la cartera, la morosidad y los impactos de los procesos de liquidación de las entidades promotoras de salud (EPS), entre otras situaciones.



"Planteamos al ministro de Salud la necesidad de que las liquidaciones de EPS que se adelantan actualmente y las que pudieran venir se acompañen de medidas que protejan a la red hospitalaria. Para ello esperamos se concrete la creación del Fondo de Garantías impulsado por el gremio, que entraría a mitigar los efectos de las liquidaciones entre los prestadores de servicios de salud", menciona en la misiva la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC).



Los hospitales y clínicas del gremio le entregaron al ministro un informe de las deudas que tiene la cartera con el sector prestador, en el cual se evidencia que el monto de esta cartera incrementa y que el porcentaje de vencimiento se mantiene en altos porcentajes.

Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud. Sergio Acero Yate / El Tiempo

Según un estudio de cartera, para 207 IPS hay un incremento del 14,7 % de este concepto a corte de junio del 2023, en comparación de diciembre de 2022. Esto se ve en una cifra creciente de más de $16 billones, esto frente a los 14 billones de diciembre del 2022.



La morosidad, de igual manera, no se comporta de mejor manera. En la concentración de cartera en 61 días y más a junio del 2023, el Estado tiene el 65,6 %; las EPS del régimen subsidiado cuenta con un 60,8 %; las EPS del régimen contributivo, con el 51,9 %, lo que arroja un total promedio en el estudio del 52,3 %.



"La anterior situación se agrava con comportamientos cada vez más frecuentes, como las demoras en las autorizaciones por parte de las EPS, disminución en los giros acordados, demora o nula conciliación y depuración de la cartera, exigencias de preauditoria, preautorizaciones, trámites administrativos que impiden la radicación de las facturas y falta de legalización de anticipos girados por estas entidades", agrega el gremio.

Salud iStock

Por ende, la ACHC propuso a Jaramillo resolver la crisis, poniendo en consideración los siguientes puntos:



1. La plena aplicación del Giro Directo Universal. El gremio propone que en este giro se incluya a todas las EPS con algún tipo de medida o intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud y se realicen los giros en los porcentajes suficientes para irrigar recursos hacia las IPS. Según la asociación, los giros en el régimen subsidiado vienen distanciándose del porcentaje mínimo establecido de 80 % y en el contributivo, se desploman montos y número de IPS. En 2018 fueron 358.000 millones al mes entre 1.446 IPS y para 2023, bajó a 22.000 millones para 300 IPS, menos del 1 % del total de la UPC neta.



2. Desinvertir las reservas técnicas de las EPS que, según la Supersalud en sus estados financieros a junio de 2023, tienen un monto cercano a los $18 billones y las respaldan inversiones por $5,3 billones, aproximadamente. Estos recursos inyectarían liquidez a la red hospitalaria.



3. Ampliar el cupo de redescuento con tasa compensada de créditos autorizada a Findeter bajo la línea 'Compromiso salud liquidez', con lo cual se podría irrigar recursos de capital de trabajo o sustituir deudas a las IPS. El gremio pide a la banca pública asumir el liderazgo y promover mejores condiciones de acceso en esta línea.



Salud. Secretaría de Salud de Bogotá

4. Asignar recursos para la compra de cartera a las IPS y que se exploren mecanismos adicionales para el pago de las obligaciones que se adquieran por parte de las EPS.



5. Revisión y optimización de los tiempos para el cobro de las atenciones con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat). Según la ACHC, actualmente, el certificado de agotamiento de cobertura que deben emitir las aseguradoras puede demorar meses, se formulan glosas a las facturas y para aclararlas, conceden citas que van hasta los meses de febrero y marzo del 2024; adicionalmente, hasta que no aclaren las cuentas, no expiden dicho certificado, sin el cual no es posible radicar ante la Adres. Solicitan que este requisito sea modificado.



6. Proponen que la destinación de 0.5 puntos del IVA social al Sistema de Salud -la cual tuvo luz verde en una pasada reforma tributaria- pueda orientar su uso de forma específica a la liquidez del sistema prestador de servicios de salud.



“Consideramos que adoptar las medidas que proponemos, integradas en un plan simultáneo e inmediato de liquidez, puede ayudar al sistema prestador a continuar garantizando la asistencia completa, oportuna y adecuada a todos los afiliados al sistema”, concluyó el gremio.



