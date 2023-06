Las operaciones estéticas que deben cubrir las EPS, según la Corte

La Corte Constitucional determinó que los procedimientos de cirugías estéticas con fines funcionales o reconstructivos deben ser cubiertos por el sistema de salud y, por lo tanto, las EPS tienen la obligación de prestarlos.

Esto lo explico la Corte tras un fallo de una tutela realizada por una ciudadana que padecía de piel colgante, esto luego de haber sufrido obesidad mórbida y realizarse tratamientos para la pérdida de peso. Según el órgano judicial, los pacientes si pueden solicitar cirugías estéticas funcionales si tiene una orden médica que orden el procedimiento.



(‘La industria farmacéutica local ha crecido casi 35%’).



"La jurisprudencia constitucional ha enfatizado en que tales entidades no pueden negar la prestación de estos servicios bajo el argumento que están excluidos del Plan de Beneficios de Salud, sin demostrar bajo conceptos médicos en el estudio de cada caso concreto, que los procedimientos solicitados tienen fines de embellecimiento y no funcionales reconstructivos o de bienestar emocional, psíquico y social", se señala en el fallo.



Así las cosas, la Sala Segunda de Revisión de la Corte, con la ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés, estudió el caso de la ciudadana, encontrando que un profesional que no estaba inscrito a la EPS a la cual estaba afiliada, le dijo que debía someterse a una reducción mamaria.



(Gobierno dotará con paneles solares a comunidad wayú).



Ante esto, la mujer se acercó a la Secretaría de Salud del departamento del Cesar y a la Nueva EPS para solicitar la autorización de los procedimientos, pero las entidades se los negaron a razón de que consideraron que las cirugías requeridas por la paciente correspondían eran netamente estéticas, las cuales no están incluidas en el Plan de Beneficios de Salud.



La ciudadana insistió en que los procedimientos quirúrgicos eran necesarios para superar sus problemas de salud, dado que el exceso de piel le produjeron irritaciones e, incluso, episodios de depresión.



(Relevant, la app de Sura para mejorar su atención en salud).



Frente a esto, la Corte, ya con la tutela a en sus manos, dijo que la Nueva EPS no había realizado un diagnóstico "serio y de fondo", que contuviera las razones para negar los servicios solicitados.



Esto fue debido a que no existían argumentos médicos suficientes para concluir que los servicios solicitados tenían una finalidad únicamente estética. Ante todo esto, la Corte no ordenó directamente la realización de la cirugía solicitada por la ciudadana, pero si decretó a la EPS a hacer un examen riguroso que determine el origen de los procedimientos quirúrgicos que la mujer requeriría basado en su estado clínico.



(‘Lo que pedimos es un pacto social’: Petro habla sobre las reformas).



"La EPS deberá sustentar su diagnóstico en fundamentos científicos. En cualquier caso, deberá tener en cuenta el consentimiento de la actora para ser sometida a valoración, así como las reglas jurisprudenciales contenidas en esta decisión sobre las cirugías estéticas de carácter funcional reconstructivo", se concluye en el fallo.



PORTAFOLIO

*Con información de EL TIEMPO - JUSTICIA