¿Habrá ‘efecto dominó’?: las preocupaciones de los pacientes por intervenciones de EPS

Con la intervención este miércoles de la EPS S.O.S, entidad con 748.064 afiliados, ya son tres las Empresas Promotoras de Salud que han sido intervenidas en menos de una semana.



EPS Sanitas y la Nueva EPS ya había sido sometidas a esta medida por la Superintendencia Nacional de Salud, mientras que Compensar EPS, solicitó al Gobierno su liquidación ante graves problemas de financiamiento, situación que genera preocupación de los usuarios ante un posible 'efecto dominó', que afecte la prestación de los servicios de salud.

Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, movimiento que agrupa a más de 198 organizaciones de usuarios, dijo que "cuando uno habla con el ciudadano de a pie, que no conoce todo el mundo, se da cuenta de que tiene pánico ante la situación. No sé si el señor presidente (Petro) y el Superintendente alcanzan a dimensionar lo que están haciendo y cómo están afectando la salud mental de los pacientes, que al final es lo único que a nosotros nos importa".

Reforma a la salud Milton Díaz / Portafolio

‘El plan B’

Ante esta preocupación y debido a la incertidumbre que produce las decisiones del Gobierno, algunos usuarios estarían contemplando recurrir a acciones legales de reversar las intervenciones a las EPS.

"Hay muchos colectivos que están presentando acciones legales. Entre ellos nosotros, que hoy radicamos una acción popular firmada por varios actores donde le estamos diciendo a la rama judicial con el 5 % de la UPC destinado a los Equipos Médicos extramurales. Y hay otros colectivos que están presentando acciones populares para frenar las intervenciones, porque no se puede intervenir todo el sistema sin tener un plan B", agregó el representante de los pacientes.

Finalmente, Silva solicitó al presidente, Gustavo Petro, que así como se reúne con todos los gremios, se reúna también con los pacientes.

"Si somos el centro del sistema y somos los que pagamos del sistema, ¿por qué no se reúne también con nosotros? El hecho de pensar distinto no quiere decir que nosotros seamos oposición, nosotros no hacemos oposición, eso lo hacen los partidos políticos", dijo.

