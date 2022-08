Las principales necesidades que deberá solucionar el nuevo DNP

El Departamento de Planeación Nacional (DNP) es estratégico. A través de este se formula el Plan de Desarrollo, se gestiona el presupuesto de inversión y se coordina y apoya la planeación de los sectores. Para dirigir esta entidad, Gustavo Petro nombró a César Ferrari, ingeniero civil, master en planificación regional y urbana de la U. de Nueva York y Phd en Economía de la U. de Boston. El funcionario conversó con Portafolio sobre el camino que buscará darle al DNP y los desafíos que ve en el proceso.



¿Cuáles son los principales retos que asumirá al frente de la entidad?



Hay dos cosas importantes: cambiar la estructura productiva del país, y cambiar la estructura del consumo, que no es fácil, ni sencillo, ni rápido. Pero si Colombia no asume eso, los problemas fundamentales nunca se solucionarán.



El modelo que tenemos no genera suficientes puestos de trabajo, por eso hay niveles de desempleo e informalidad tan grandes, pero además, como está basado en sectores de hidrocarburos, y avanza una transición en la matriz energética a nivel mundial, estos no tienen futuro, y se van a quedar sin demanda. Si Colombia no comienza a cambiar simplemente tendrá a futuro un problema gigantesco de balanza de pagos.



El Gobierno habla de fortalecer al DNP, ¿cuál es su estrategia?



En los últimos años el DNP ha acabado enredado en repartir regalías a diestra y siniestra, y ha olvidado su misión fundamental: pensar el país hacia dónde va, cómo va, cuáles son sus restricciones y potencialiades.



Hay muchas situaciones que pensar con tiempo, no se hace de un día para otro y el mercado no las resuelve, porque siempre piensa en corto plazo. Por eso es importante planear y el Presidente lo tiene muy claro y me lo dijo a mí: hay que recuperar la capacidad del DNP de planear. Es la labor fundamental que tengo.



¿Qué viene para el Plan de Desarrollo?



Hay que tener muy claro las líneas fundamentales, que es ese cambio de estructura y la nueva matriz energética, esas son las cosas gruesas, e incluso la inserción de Colombia en un contexto cambiante, tecnológico y geopolítico. Ese es el primer paso, tener muy claro el paradigma que nos guía, es tiempo de la solidaridad, y el Presidente lo dijo en su discurso de posesión, es tiempo de pensar en la necesidad de que nos salvamos todos o no se salva nadie. De ese paradigma derivan las estrategias y las políticas públicas.



En el empalme se habló de revisar el modelo de gestión de regalías, ¿qué debe cambiar?



Es algo muy importante, aún tengo que estudiar bien el tema, pero el dinero de las regalías se ha perdido en lo que parece ser una situación de corrupción más o menos significativa. No lo estoy afirmando, pero en todo caso, sobre esto hay unas investigaciones que tendrán que seguir su curso. Hay que pensar en proyectos más grandes, que vinculen a varios municipios, y no en una multitud de proyectos pequeños.



¿Qué manejo se hará desde Planeación frente a los programas sociales?



Hay una cita del Papa Francisco que dice que ‘los subsidios pueden ser necesarios, pueden ser urgentes, pero no un sustituto del trabajo’. Para eso hay que generar una nueva estructura de productividad capaz de generar pleno empleo en el país. Cuando logremos esa situación, que por supuesto no será de un día a otro, los subsidios tendrán que ir desapareciendo. No podemos tener a 70% de la población vulnerable viviendo de subsidios, la idea es que cada uno tenga un trabajo.



El DNP ha avanzado en el Sisbén IV para hacer más eficiente la asignación de subsidios, ¿qué camino le daría entonces?



El Sisbén es algo que siempre se puede mejorar un poquito más, se puede focalizar, eliminar a los colados, hacer una depuración mucho más estricta, pero lo repito, el problema es generar un pleno empleo. En lugar de preocuparnos por el famoso Sisbén, deberíamos preocuparnos por el mercado laboral, y qué políticas públicas se necesitan.



¿Hacia dónde debe ir el catastro multipropósito?



Es algo que se estableció como urgente y necesario de los Acuerdos de Paz de La Habana. Para lograr desarrollo rural necesitamos claridad sobre la situación de la propiedad en el campo. Necesitamos que lo que se pague en impuestos tenga relación con el valor comercial de los predios. No podemos tener extensiones muy grandes, con un valor comercial elevado, pagando centavos. Los impuestos justos tienen que ayudar a que la tierra sea más productiva.



¿Cuáles prioridades de inversión tiene el país?



Hay un déficit de infraestructura gigantesco. Colombia tiene alrededor de 150.000 km de carreteras de tercer nivel, vías veredales, donde cerca de solo 10% están en buen estado. Hay carreteras longitudinales importantes con una infraestructura precaria. Necesitamos generar una infraestructura importante.



