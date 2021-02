Las siete prioridades del Gobierno Biden en su agenda con Colombia

El Gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Joe Biden, ya destapó cuáles serán sus prioridades en la relación con Colombia.



A través de un trino, la embajada de Estados Unidos en Colombia señaló que los principales puntos de la política del mandatario Biden serán:



La implementación del acuerdo de paz; el coronavirus; la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional; una respuesta regional a la crisis en Venezuela; la expansión del comercio; el cambio climático y los derechos humanos.



En varios de estos asuntos, Biden ya los ha manejado en el país. El expresidente Juan Manuel Santos, artífice del proceso de paz con las Farc, señaló que Joe Biden (como vicepresidente de Barack Obama) fue un gran promotor del acuerdo y además apoyó el proceso en forma permanente.



Incluso, en 2018, durante la Cumbre Concordia Américas, en Bogotá, Biden instó al presidente Iván Duque a no renunciar al proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y elogió la determinación del país por lograr avances.



"Visualizamos un futuro con seguridad, en todo el hemisferio occidental, no hay mejor lugar por donde iniciar que con la determinación del pueblo colombiano para establecer una paz sostenible y duradera", aseguró Biden en ese momento, quien agregó que "el acuerdo de paz fue un gran avance y no debe ser algo minimizado ni ignorado".



Aunque aún el presidente Iván Duque y su homólogo Joe Biden no han hablado, la canciller Claudia Blum conversó con el Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken el 29 de enero.



“Con Estados Unidos fortaleceremos el trabajo para la reactivación post-covid; la defensa de la democracia en la región; la lucha contra el cambio climático; y las estrategias integrales contra el crimen transnacional y el narcotráfico”, indicó la Canciller en ese momento.



