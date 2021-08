Petro quiere una política de industrialización y modernización agraria

Durante si intervención en el Congreso Empresarial Colombiano, el senador y precandidato presidencial Gustavo Petro resaltó la importancia de una política de industrialización y modernización agraria como bases para el crecimiento económico y la generación de empleo en el país.



(Lea: Precandidatos presidenciales destapan sus cartas de cara al 2022)



De acuerdo con el senador Petro, Colombia tiene que desligarse del carbón y del petróleo, dado que esto es un imperativo mundial, humano y vital. “Nada es un país cimentando su futuro en carbón y petróleo, como lo hace Venezuela o los países árabes, que ya han reaccionado”, dijo.



(Además: “Es vital la recuperación del orden”, María Fernanda Cabal)

En ese sentido, indicó que este modelo económico hoy está en crisis y fue el covid el profundizador de la quiebra. ”Tenemos que pasar a otra manera de entender la economía y los empresarios deberían ser la vanguardia de ese cambio”, precisó.



(Lea: Reactivación consiente y sostenible, claves de Ceballos para 2022)



Y agregó que se las bases del modelo económico del país se deben cimentar en la agricultura y la industria. “volver a la palabra producción, lo que significa una política de industrialización y de modernización agraria, que implica un nivel de proteccionismo”, anotó.



Asimismo, indicó que Colombia no puede mantener los niveles de libre comercio arruinando ramas enteras de la industria nacional, como las confecciones o los cueros.



Además, sostuvo que Colombia tiene una estructura de posesión de la tierra absolutamente irracional e ineficiente. “Esto implica una transformación bajo la idea de una reforma agraria que no tiene por qué asustar, porque Japón ya nos enseñó cómo hacerlo pacíficamente. Hay que elevar los impuestos a la tierra que no produce”, señaló.



Petro igualmente sostuvo que una política de industrialización y de modernización agraria es una política de empleo.



“Aquí juega un papel muy importante la financiación del proceso y por tanto una reestructuración de la banca”, dijo y al tiempo indicó que la salud y la pensión, que ameritan una enorme reforma, deben salir de la nómina empresarial y eso ayudaría a volver ventajosa la producción en Colombia.



Finalmente, el senador y precandidato resaltó que el país debe tener unas políticas adicionales de urgencia, como el empleo garantizado por el Estado. “Eso implica que centenares de miles de personas puedan ser empleadas en una serie de tareas necesarias para la sociedad, pero que no brinda el mercado, como reforestar, como el cuidado de la niñez, entre otra, y que se financiaría con una reforma tributaria progresiva quitando exenciones”, puntualizó.



PORTAFOLIO