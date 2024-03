Reacciones a la propuesta del presidente Petro de una Asamblea Constituyente

En horas de la tarde de este viernes, el presiente Gustavo Petro, en medio de un discurso en el barrio Puerto Resistencia, en Cali, habló sobre la posibilidad de hacer una nueva Asamblea Nacional Constituyente para reformar a las instituciones estatales.



"Si esta posibilidad de un Gobierno electo popularmente en medio de este Estado y bajo la constitución de Colombia, no puede aplicar la constitución porque lo rodean para no aplicarla y lo impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Colombia no se tiene que arrodillar, el triunfo popular del 2022 se respeta y la Asamblea Nacional Constituyente debe transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo su mandato de paz y de justicia que es fácil de lograr en Colombia", dijo.



Cabe aclarar que estas declaraciones se dan en un contexto en el cual la reforma a la salud, propuesta por su Gobierno, se encuentra tambaleando en el Congreso de la República, luego de que ocho de los 14 miembros de la Comisión Séptima del Senado radicaran una ponencia negativa para archivar el proyecto, pese a que el presidente haya afirmado que no la retirará.



Las reacciones a las declaraciones del jefe de Estado no se hicieron esperar. Por ejemplo, el senador del partido Cambio Radical, David Luna, dijo que el jefe de Estado mostró "su verdadera faceta y sus rasgos dictatoriales", acusándolo de querer aferrarse al poder.



"Se le cayó la máscara, señor presidente Gustavo Petro. Hoy muestra su verdadera faceta y sus rasgos dictatoriales, lo que siempre ha querido es aferrarse al poder. ¿Habla de democracia para victimizarse, pero se le olvida para amenazar? Ojo, colombianos, los invito a crear un frente contra la reelección, tenemos que hacer respetar las instituciones y el equilibrio de poderes", dijo.



Se le cayó la máscara señor presidente @petrogustavo. Hoy muestra su verdadera faceta y sus rasgos dictatoriales, lo que siempre ha querido es aferrarse al poder. ¿Habla de democracia para victimizarse, pero se le olvida para amenazar?



— David Luna (@lunadavid) March 15, 2024

De igual forma, el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, tras las declaraciones del primer mandatario, dijo: "Solo a través de la unidad se puede derrotar la amenaza que Petro representa".



Alejandro Gaviria, exministro de Educación del gobierno Petro, también se pronunció en redes sociales, enlistando varios pensamientos que, según menciona, lo hicieron dudar si el presidente es un demócrata, entre estos, la relación con los medios de comunicación y su cuestionamiento al sistema electoral colombiano.

¿Es Petro un demócrata?



Hasta hace unas semanas respondía a esta pregunta recurrente con una frase simple: "creo que sí".



Hay tengo dudas. Por varias razones.



— Alejandro Gaviria (@agaviriau) March 15, 2024

Catherine Juvinao, representante a la Cámara por Bogotá del partido Alianza Verde, dijo: "Cada que el presidente lanza disparates tipo golpe blando, asamblea constituyente y demás, me pregunto sobre qué estará intentando distraer".



Y agregó: "¿No le gustó la nueva fiscal, o qué? Nada le sirve, excepto el caos: de resto no tienen nada para mostrar, convencer ni permanecer".



Cada que el presidente lanza disparates tipo golpe blando, asamblea constituyente y demás, me pregunto sobre qué estará intentando distraer.



¿No le gustó la nueva fiscal, o qué?



— Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) March 15, 2024

También reaccionó el senador Humberto de la Calle, quien aseguró que "la Constitución no es lo que el presidente quiere que sea".



"La debilidad del argumento hace temer que se trate más bien de una cortina de humo. El más grave problema nacional es la inseguridad y la pérdida de control territorial. Eso exige una estrategia, no un cambio constitucional. Además, quien garantiza que en estas circunstancias el resultado sea regresivo y que se pierdan avances importantes", añadió.

— Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) March 16, 2024

Por el momento, el presidente la República, quien está en Cali para reunirse con la minga indígena, no ha dado más declaraciones al respecto.

