En medio de marchas, las reformas continúan frenadas

Mientras que ayer se llevó a cabo una serie de marchas “para apoyar las reformas sociales que garantizan los derechos de la sociedad colombiana”, en medio de las críticas y la desaprobación que enfrenta el presidente Gustavo Petro, los tres proyectos de reforma al sistema de seguridad social del Gobierno están en la cuerda floja.



(Vea: Las reformas claves de Petro luchan para mantenerse a flote).

Esto a menos de dos semanas para que termine esta legislatura.

El Presidente hizo un llamado para que el Congreso tramite sus reformas sociales: “Les solicitamos que aprueben las reformas que le garantizan al pueblo colombiano sus derechos”, expresó el mandatario, y también reiteró su intención de presentar una reforma al sector educativo, a los servicios públicos y al código minero.



Por otro lado, ayer se tenía prevista la citación para el primer debate de la reforma pensional en la Comisión VII de Senado, pero, de la misma manera en que ha sucedido con las otras iniciativas legislativas, este no logró avanzar.



Por falta de quórum el proyecto no pudo someterse a votación en el que sería su primer debate. Tras casi una hora de espera, se alcanzó la presencia de ocho de los 14 senadores en esta comisión, pero por un impedimento de la senadora del Pacto Histórico Piedad Córdoba se perdieron los votos necesarios para poder avanzar.



(Vea: Reformas de Petro: claves de la jornada de marchas de este miércoles).



Ante esta situación, la presidente de la Comisión VII, Norma Hurtado (Partido de la U) levantó la sesión, y aunque el vicepresidente de la Comisión, el senador por el Partido Verde Fabián Díaz apeló a la decisión y se decretó un receso de una hora para tratar de conformar, nuevamente el quórum, pero la reforma pensional no logró siquiera empezar su votación.



Ahora dependerá de la mesa directiva de la Comisión VII citar una nueva sesión.

Una situación similar la vivió la semana pasada la reforma laboral. En este caso en la Comisión VII de la Cámara de Representantes, se intentó, sin éxito, iniciar su primer debate durante dos días, y también, por falta de quórum no logró arrancar la votación.



En el caso de la reforma al sistema de salud, pese a que el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, afirmó que “se congelaba el trámite de las reformas” hasta lograr “recomponer la coalición” luego de los escándalos políticos, ayer se llevó a cabo la sesión citada para continuar el segundo debate del proyecto de ley 339, con el que pretenden modificar el sistema de salud.



Así las cosas, no fue mucho lo que se avanzó. Y, luego de casi cinco horas de sesión, solo se votaron impedimentos radicados.



A eso de las 7:20 p.m. se anunciaron proyectos, se levantó la sesión y se citó para el próximo martes, 13 de junio. Se espera que ese día pueda continuar el segundo ‘round’ del polémico proyecto, en la plenaria de la Cámara de Representantes.



(Vea: Así se vivió la jornada de marchas en apoyo a las reformas de Petro).



PORTAFOLIO