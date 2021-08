Las reglas de juego para el uso de drones en Colombia

La Aeronáutica Civil socializó los aspectos claves de la normativa para la utilización de drones en Colombia y la categorización que se debe tener en cuenta si los artefactos son utilizados de forma recreativa o profesional.



“Un drone es una aeronave que requiere el espacio aéreo para operar. Ese espacio aéreo desde hace 100 años está ocupado por aeronaves tripuladas que tienen un sistema de administración para poder volar de forma segura. Entonces con la llegada de los drones, los países están tratando de implementar los procedimientos también para este grupo”, explicó Mauricio Gómez, del programa de UAS - RPAS de la Aeronáutica Civil.



En Colombia, actualmente la operación de drones (UAS) se rige por el Apéndice 13 del RAC 91 “operación de sistemas de aeronaves no tripuladas – UAS” adoptado por medio de la Resolución No. 4201 del 28 de diciembre de 2018.



Allí se establecen tres categorías principales para su funcionamiento: A, B y C.



La Clase A hace referencia al uso de equipos solo con carácter recreativo o hobbie; la Clase B, al uso de equipos en actividades comerciales o profesionales; y la C es la de la parte experimental o de innovación y desarrollo.



“Si tienen un drone y lo utilizan solamente para la recreación, o temas privados se deben inscribir en la base de datos de la aeronáutica civil en la Clase A. Si van hacer actividades profesionales, es decir, vender productos que recojan con su drone, deben inscribirse en la B”, destacó Silvia López, asesora jurídica Dirección de Servicios a la Navegación Aérea de Aerocivil.



Con respecto a la C, la funcionaria explicó que aunque está en proceso de reglamentación, hace referencia a todas aquellas operaciones que sobrepasen las limitaciones establecidas para la clase A o B.



Actualmente se destacan casi 900 empresas inscritas ante el aeronáutica civil y 1.900 operadores activos que as su vez se encargan del funcionamiento de 1.800 equipos.



