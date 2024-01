Laura Sarabia insistió en que no ordenó uso del polígrafo en una de sus empleadas

Laura Sarabia, la exjefa de Gabinete del presidente colombiano, Gustavo Petro, acudió este jueves a su citación ante la Fiscalía por el caso del robo de un maletín con dinero en su casa y aseguró a los medios que ella "no ordenó" el uso del polígrafo en una de sus empleadas domésticas acusada.



Sarabia, que ahora es directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS) -una dirección sin rango ministerial que se encarga de subsidios sociales- acudió hoy a la Fiscalía para declarar por el uso irregular del polígrafo al que fue sometida Marelbys Meza, exempleada de Sarabia.



"Desde el primer día he estado en total disposición de atender los requerimientos de cada una de las autoridades competentes. Hoy vengo a responder todas y cada una de las preguntas de la Fiscalía, renunciando a mi derecho a guardar silencio y así poder despejar cualquier duda que tengan los investigadores", aseguró en las puertas de la Fiscalía Sarabia.



Y en declaraciones a la prensa reiteró: "No ordené, no podía hacerlo y no fue iniciativa mía ningún polígrafo", a la vez que anunció que ha emprendido acciones legales con quien la ha calumniado y difamado.



El caso del polígrafo

Prueba de Polígrafo FOTO: iStock

La Fiscalía ha imputado ya por este caso al jefe de la Oficina de Protección Presidencial, coronel Carlos Alberto Feria Buitrago; el jefe de la Oficina de Polígrafos del Grupo de Estudios de Seguridad de Palacio, capitán Elkin Augusto Gómez Gutiérrez; y el intendente Jhon Alexander Sacristán Bohórquez.



La investigación da cuenta de que Feria Buitrago ordenó a sus subalternos realizar lo necesario para ubicar un dinero que se había perdido de la residencia de la exjefa de Gabinete de la Presidencia y, presuntamente, autorizó usar una camioneta oficial para trasladar a Meza a un edificio ubicado frente a la Casa de Nariño, la sede presidencial, donde le realizaron el examen del polígrafo.



Asimismo, la Fiscalía indicó que le quitaron el celular a la mujer, se lo devolvieron cuando finalizó la prueba del polígrafo y se lo volvieron a arrebatar cuando ella lo desbloqueó.



Se lo regresaron una hora después y, al parecer, durante ese tiempo fue extraída de manera ilegal información del equipo.



Sin embargo, Sarabia alegó hoy que tiene "el convencimiento y la certeza que la jefatura de Protección Presidencial actuó conforme a la ley y fueron respetuosos de la libertad y dignidad de las personas".



El caso Sarabia

Laura Sarabia Directora del DPS Cortesía - DPS

El caso por el que Sarabia declara este jueves ante la Fiscalía se originó por el robo de un maletín con dinero y documentos oficiales de su apartamento.



Tras el supuesto robo, los números telefónicos de la niñera y otra empleada doméstica fueron interceptados ilegalmente por la Policía usando como fachada una investigación contra la banda criminal del Clan del Golfo en el departamento del Chocó, en el noroeste del país, Meza fue interrogada y sometida a pruebas polígrafo sin una orden judicial.



Aunque Sarabia dejó su puesto en el Gobierno, volvió a los pocos meses al cargo de directora del DPS y sigue siendo la mano derecha del presidente colombiano, Gustavo Petro. "Confío en que una justicia recta y digna me permita pasar esta página amarga", dijo hoy la funcionaria.



EFE