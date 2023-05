El perfil de Laura Sarabia, la 'mano derecha' del presidente Petro

Laura Sarabia es, quizá, uno de los personajes más interesantes del gobierno de Gustavo Petro, esto debido a que es muy común verla al lado del presidente en la gran mayoría de eventos en los cuales asiste el primer mandatario, así como en su día a día en la Casa de Nariño.



La jefe de gabinete del Gobierno empezó trabajando al lado de Petro desde su campaña presidencial, sin embargo, cumpliendo un rol más menor. No obstante, al pasar del tiempo, y ya con Petro como presidente, su trabajo ha ido ganando más importancia y notoriedad, al punto de que muchas personas en el país se preguntó sobre la vida y la historia de esta joven de 29 años.



En entrevista para EL TIEMPO, Sarabia habla de lo que ha significado tener los ojos del país sobre ella, teniendo en cuenta la labor que ha estado cumpliendo al lado de Petro, asegurando que, para ella, era preferible seguir ‘a la sombra’ del presidente.



“Es muy complejo. No me gusta y me ha costado entender que ya no lo puedo frenar. No lo busqué. Hubiera preferido seguir en la sombra porque al contrario no me siento cómoda. Lo que me interesa es el tema técnico, que las cosas funcionen, no el asunto político en el sentido de ser protagonista”, aseguró.



Frente a su labor, Sarabia mencionó que se mantiene en constante comunicación con el presidente en su día a día, mencionando que su labor está enfocada en hacer ver al país lo que Petro busca hacer en su gobierno.



“Él me escucha y yo lo escucho. Cuando no estoy de acuerdo con determinadas cosas, no trato de convencerlo, sino de exponerle mis argumentos. Eso fue lo que hizo clic en nosotros. Y que ve la eficiencia. Si yo me comprometo a sacar algo adelante, lo saco. Literalmente, me convierto en su sombra y en lo que él necesita. Si él está aquí hasta las 12 de la noche, hasta las 12 de la noche estoy”, agregó.



Laura Sarabia estudió Ciencias Políticas y tiene una especialización en Marketing Político, así como otra en Comunicación Política, no obstante, aseguró que, en un principio, se quería decantar por la pediatría. Sin embargo, sus aspiraciones cambiaron a razón de que la carrera de Derecho le hizo ‘ojitos’, ya culminando el colegio.



“Por ese tiempo mi papá trabajaba en Palacio, era parte de la seguridad del presidente Álvaro Uribe. En los pasillos él había conocido a un asesor y le pidió que se reuniera conmigo. Hablamos en una cafetería aquí cerca. Me explicó cómo era la carrera de Ciencias Políticas y me enganché”, aseguró la jefe de gabinete de Petro.



Conozca más de su perfil leyendo la entrevista completa aquí.



PORTAFOLIO