Sarabia y Benedetti salen del Gobierno

Una fuente cercana a la Casa de Nariño reveló a EL TIEMPO que el presidente Gustavo Petro habría tomado la decisión de darle salida a Laura Sarabia, jefe de gabinete, y a Armando Benedetti, embajador de Colombia en Venezuela, de sus funciones con el Gobierno. Horas después, el propio presidente confirmó la salida de los funcionarios.

Esta determinación del primer mandatario está relaciona con el escándalo generado por un sometimiento a polígrafo hacia la exniñera de Sarabia, Marelbys Meza, en uno de los sótanos de la Casa de Nariño; esto con relación a que se le responsabilizó por la pérdida de una maleta con 7.000 dólares en efectivo que se encontraba en la casa de la funcionaria.



La legalidad de este procedimiento está en tela de juicio, así como la orden dada para interceptar las comunicaciones de Meza, pues el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, reveló que la mujer fue chuzada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional.



De igual manera, hubo un señalamiento hacia la exniñera de Sarabia, junto a una mujer llamada Fabiola, quien también trabajaba en la casa de la jefe de gabinete, de, supuestamente, ser militantes del Clan del Golfo, pero el encargado de las interceptaciones alertó a sus superiores que ambas mujeres no tenían relación con este grupo armado al margen de la ley.

El rol de Benedetti



El embajador de Colombia en Venezuela resultó involucrado porque, como lo relató el mismo, antes de que el escándalo saliera a la luz, él ya sabía lo que había sucedido, pues, supuestamente, Sarabia le habría pedido ayuda para manejar esta situación.



En su explicación, Benedetti aprovecho para lanzarle dardos a la que hasta hoy sería la mano derecha del presidente, pues, según él, Sarabia "está manipulando la información y esa cortina de humo (sic) no justifica el abuso de poder, el secuestro y la intimidación ni mucho menos porque tenía 150 millones de pesos en una maleta, hechos que sí se están investigados (...)".



Frente a versiones que apuntan a que Benedetti habría manipulado a Sarabia frente al caso, el que sería hasta hoy embajador en Venezuela respondió: "Queda clarísimo que no construí ninguna conspiración. Es Marelbys (sic), a través de una amiga, la que empieza a buscar a los medios. Mi 'pecado' es saber que se iba a publicar y me quedé callado. Por la veracidad y gravedad de los hechos, no había forma de pararlo".



