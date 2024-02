Laura Sarabia 'vuelve a la derecha' de Petro: se posesionó como directora del Dapre

Archivo Particular

Laura Sarabia vuelve a su puesto de mano derecha del presidente Gustavo Petro, tras posesionarse, este viernes 23 de febrero, como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), siete meses después de su renuncia como jefa de gabinete por el caso del robo de un maletín con dinero en su casa que suscitó la primera gran crisis para el mandatario.



(Vea: Laura Sarabia tendrá en el Dapre funciones de jefe de gabinete: esto dice el decreto).

Sarabia, una de las personas de más confianza de Petro, vuelve así a la Casa de Nariño en un puesto de aún más poder que el que tenía cuando era jefa de gabinete (figura que ya no existe) y fungía de enlace entre el presidente y los ministros y les comunicaba las líneas de acción.



Sustituirá en este puesto a Carlos Ramón González, quien a su vez también fue posesionado este viernes como cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).



No es el regreso oficial de Sarabia al Gobierno, pues ya había jurado en septiembre como la directora del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), una entidad con rango ministerial y que maneja un jugoso presupuesto.



(Vea: Laura Sarabia insistió en que no ordenó uso del polígrafo en una de sus empleadas).



"Varios nos conocemos ya y han trabajado en el Gobierno en otras funciones", dijo Petro en la jura de cargo de Sarabia, sin hacer mención directa a ella y refiriéndose solo a los otros cargos de otras entidades que también fueron posesionados este 23 de febrero.

El escándalo de Sarabia



La figura de la alta funcionaria presidencial comenzó a empañarse luego de que la revista Semana publicó la denuncia de que la niñera de Sarabia, Marelbys Meza, fue acusada, en enero del 2023, de hurtar de casa de la funcionaria un maletín en el que supuestamente había 7.000 dólares.



Tras el supuesto robo de dinero, los números telefónicos de la niñera y la otra empleada doméstica fueron interceptados ilegalmente por la Policía usando como fachada una investigación contra la banda criminal del Clan del Golfo en el departamento del Chocó.



(Vea: Vuelve y juega: la Creg volvió a quedarse sin comisionados en propiedad).



Además, Meza fue llevada a una dependencia de la Casa de Nariño, para ser interrogada y sometida a pruebas polígrafo sin una orden judicial.



Esa denuncia debilitó la posición de Sarabia en el Gobierno y, el 2 de junio de 2023, presentó su renuncia casi en simultánea con la de Armando Benedetti, entonces embajador en Venezuela y quien fue jefe de Sarabia cuando era senador y ella su asesora.



(Vea: ¡A ahorrar!: este es el plan de austeridad del Gobierno Nacional para 2024).



Después de conocerse el robo, se filtraron mensajes de Benedetti a Sarabia en los que la trataba de una forma soez y despectiva, y la presionaba para conseguir un puesto de mayor peso, amenazando con revelar una supuesta financiación ilegal de la campaña de Petro, en otros hechos que también son de investigación.

Laura Sarabia y el presidente Gustavo Petro. Archivo particular

Otras posesiones

Este viernes 23 de febrero, además de las posesiones de Sarabia y de González, el presidente Petro posesionó al nuevo Superintendente Nacional de Salud (Supersalud), Luis Carlos Leal.



Al funcionario, en medio de las tensiones que hay en el país por la propuesta de reforma a la salud del Gobierno, le pidió "trabajar fuertemente en la entidad para reducir los costos de salud en el sistema".



(Vea: Reforma de servicios públicos plantearía la regulación directa por parte del Presidente).



También posesionó a Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura como director general del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). Y le pidió una reorganización institucional para apoyar y empoderar la economía popular.

🔴 #EnDirecto | El Presidente Gustavo Petro lidera la ceremonia de posesión de la nueva directora del Dapre, y los nuevos directores del DNI, Supersalud e Invima. https://t.co/lBEz2Ei3DU — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) February 23, 2024

PORTAFOLIO Y EFE