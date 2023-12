Petro propone educación gratuita a colombianos que no tendrían ayudas en Argentina

El presidente argentino, Javier Milei, propuso recientemente ante el Congreso de su país, implementar la denominada ley ómnibus, la cual, entre varios cambios que propone, contempla quitarle la gratuidad al ingreso a universidades públicas a los extranjeros no residentes en el país gaucho, cobrandoles una cuota.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

Aunque esta medida no es definitiva y primero debe ser discutida por el órgano legislativo argentino, el presidente Gustavo Petro, a modo de respuesta a la proposición de Milei, ya se pronunció al respecto y sugirió la posibilidad de que Colombia reciba a "20.000 estudiantes colombianos que se educaban gratuitamente en Argentina".



(Lea: Por qué retiraron de varias escuelas los libros de García Márquez e Isabel Allende).



El jefe de Estado indicó que estos alumnos "literalmente son expulsados de ese país, para ellos no hubo la llamada "libertad"". No obstante, vale la pena recalcar que esta medida aún no se ha tomado en Argentina.

Recibiremos 20.000 estudiantes colombianos que se educaban gratuitamente en Argentina.



Literalmente son expulsados de ese país, para ellos no hubo la llamada "libertad".



Vamos a gestionar para que puedan continuar sus estudios en Colombia sin mayor obstáculo y tambien de manera… https://t.co/aEdfCnThux — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 29, 2023

Petro propuso, además, que su Gobierno puede "gestionar para que puedan continuar sus estudios en Colombia sin mayor obstáculo y también de manera gratuita".

¿De qué trata la ley ómnibus?

Dado el caso en que se apruebe esta ley, tal cual como Milei la envío al Congreso, los estudiantes estarán obligados a presentar un examen para acreditar su nivel de desempeño al terminar el bachillerato.

​

(Le recomendamos: Proyecto de emergencia pública de Milei en Argentina: el 'terremoto legal' que plantea).



​Adicionalmente, se incorporarían mecanismos de evaluación y revalidación de conocimiento, tanto para alumnos como docentes, y los padres podrían acceder a los resultados de los métodos de evaluación colectiva, como lo son las pruebas Aprender, para así conocer de primera mano el desempeño de sus hijos y de la escuela a la que los envían.

Javier Milei, presidente de Argentina EFE

Otro de los puntos planteados es que el ciudadano que desee entrar a la universidad pueda optar por un examen o un curso de nivelación y que los estudios de grado en las instituciones de educación superior seguirán siendo gratuitos, pero que podrá cobrar una cuota a los extranjeros que vayan a Argentina a adelantar su formación académica, aunque se podría implementar un sistema de becas financiado por convenio con otros países o instituciones privadas del exterior.



(Siga leyendo: Jóvenes a la U: guía para verificar resultados de la sexta convocatoria).



Así mismo, se habilitaría un mecanismo para que se pueda optar por la modalidad del homeschooling a partir del cuarto grado del nivel de educación primaria, entre otros cambios.



Esto surge del texto que envió al Congreso el gobierno Milei. Según conoció el diario argentino 'La Nación', la mayoría de los cambios propuestos en educación fueron impulsados por el equipo de Federico Sturzenegger, expresidente del Banco Central y gran impulsor detrás de las reformas propuestas.



PORTAFOLIO

*Con información de EL TIEMPO - POLÍTICA