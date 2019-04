Lluvia de relevos en juntas de las entidades públicas

El Gobierno está a punto de comenzar el relevo de un buen número de sus representantes en las juntas directivas de más de una decena de empresas mixtas que operan en el país.



Los cambios serían introducidos aprovechando la temporada de asambleas de distintas compañías en las que el Estado tiene participación, y el objetivo de esta decisión sería alinear a las directivas de las respectivas empresas con la estrategia general del actual Gobierno y ajustarlas a las políticas establecidas para cada sector.



Portafolio consultó con analistas y expertos de diversos sectores quienes coinciden en que los cambios se producirán por razones que van desde el cumplimiento de periodo, hasta planes de renovación y alineación con el plan de Gobierno del presidente Iván Duque. Sin embargo, hay quienes afirman que los retiros corresponden exclusivamente a personas que venían del anterior gobierno.



Desde su campaña, el presidente Iván Duque ha señalado que este tema se “definirá mediante una política de Estado, que determinará los perfiles profesionales para cada caso, así como las funciones y términos. De la misma manera, los candidatos deberán someter sus hojas de vida al escrutinio público en una plataforma definida por Presidencia”. Este diario consultó al Ministerio de Hacienda, con el fin de conocer algunas puntadas de la hoja de ruta que está manejando el Ejecutivo, pero no obtuvo respuesta.



NUEVOS EN ECOPETROL



Por el lado minero-energético, el cambio de miembros de la junta directiva de Ecopetrol estaría definido casi para renovar 77,8% del directorio. Así se desprende de la propuesta que llevará a la próxima asamblea de accionistas el Minhacienda, en la cual están los nombres de reconocidos empresarios de los sectores real, financiero y de la academia.



De los nueve miembros que integran la junta actual, solo dos repetirían su periodo: Hernando Ramírez y Carlos Gustavo Cano, en tanto que aterrizarían como miembros independientes Orlando Ayala Lozano (trabajó por más de 25 años en cargos directivos en Microsoft), Luis Guillermo Echeverri (abogado con más de 20 años de experiencia) y Juan Emilio Posada (administrador de negocios y expresidente de Avianca).



En la lista también figuran Sergio Restrepo (administrador de negocios y exdirectivo de varias firmas), Santiago Perdomo (administrador de empresas y expresidente del Banco Colpatria) y Esteban Piedrahíta (actual presidente de la Cámara de Comercio de Cali).

Como no independiente quedaría Germán Eduardo Quintero, abogado y actual secretario general del Ministerio de Hacienda.



SECTOR AGROPECUARIO



De otro lado, en el sector agropecuario, fuentes consultadas aseguraron que los mayores cambios podrían darse en el Banco Agrario. De un total de nueve directivos, se dice que Jesús Oviedo, Alonso Castellanos y Jorge Julián Trujillo, todos independientes, saldrían en los próximos días.



Sobre los otros miembros independientes, que vienen desde la época del anterior gobierno (César Negret y Antonio Gómez) hay dudas respecto a su permanencia, pues se afirma que tienen buenas relaciones con el Centro Democrático. En caso de que sean relevados, la junta será completamente nueva, frente a la operó durante la administración anterior.



En la actualidad, María Clara González, secretaria Jurídica de Presidencia es la representante del presidente Iván Duque; Juan Alberto Londoño es el delegado del Minhacienda y Marcela Urueña es la designada del Ministerio de Agricultura. A ellos debe sumarse el representante de Planeación Nacional, cuya designación no ha sido revelada oficialmente, pero que debería estar en cabeza de su directora, Gloria Alonso.



En el caso del Fondo de Financiamiento del sector Agropecuario (Finagro) no se prevén grandes modificaciones, pues por ahora solo habría cambios en los delegados de los bancos. Hay que recordar que recientemente llegaron a las directivas de la entidad María Mercedes Cuéllar y Roberto Holguín, representantes de las instituciones financieras. Por ahora, no hay información respecto a posibles cambios de los directivos designados por los gremios para esta entidad financiera de segundo piso.



En Agrosavia también son nueve miembros y el ministro de Agricultura, Andrés Valencia, tiene varios representantes. En este caso podrían salir algunos empresarios privados que vienen desde hace mucho tiempo en la junta y que fueron designados por el gobierno anterior. En esta junta también hay delegados de los gremios, de instituciones científicas y las universidades.



En la empresa Colombiana de Productos Veterinarios, el Gobierno tiene representantes directos y otros son elegidos por los accionistas. Allí también puede haber cambios, ya que varios fueron nombrados directamente por el exministro de Agricultura, Aurelio Iragorri. En este caso, el Ministerio es dueño del 80% de las acciones de la empresa.



SE QUEDARÍAN EN ECOPETROL



Los únicos dos miembros actuales de la junta directiva de Ecopetrol que se quedarían en el cargo son Hernando Ramírez y Carlos Gustavo Cano.



El primero es ingeniero químico egresado de la Universidad Nacional y fue postulado –en su momento– por los departamentos que son productores de hidrocarburos.



El segundo tiene estudios de posgrado en Gobierno, Negocios y Economía Internacional de la Universidad de Harvard y fue codirector del Banco de la República hace unos años. Cano está en la junta de la petrolera como representante de los accionistas minoritarios.